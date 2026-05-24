Bars que encara exhibeixen simbologia franquista malgrat la llei de memòria democràtica: «No s’entén que no els multin»
Cinc locals, alguns autèntics museus del dictador, s’han convertit en lloc de peregrinació per als nostàlgics de Franco
«Encara no s’ha fet el catàleg de simbologia d’exaltació que recollia la llei de memòria democràtica», denuncia l’advocat Eduardo Ranz
Roberto Bécares
Diuen els guies turístics a l’arribar a laHofbräuhaus, una de les cerveseries més il·lustres de Múnic, on Adolf Hitler va fer els seus primers discursos als anys 20, que si algú piqués les pintures de les banderes bavareses del sostre es trobaria amb les esvàstiques tapades quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Lluir esvàstiques i símbols nazis en públic és delicte a Alemanya i pot portar penes de fins a tres anys de presó.
Al Bar Una, grande y libre d’Usera (Madrid), conegut com el Chino Facha perquè està regentat per l’hoteler Chen Xiangwei, hi ha àguiles franquistes, banderes amb l’escut del jou i les fletxes, símbol de la Falange, i tota mena d’elements vinculats al dictador Francisco Franco. «Aquí hi ha llibertat d’expressió i de pensament. Franco va ser molt important i és història d’Espanya», argumenta l’hoteler sobre un dels bars de l’anomenada informalment Ruta 36 –per l’any de la sublevació militar que va esdevenir en cop d’estat–, un recorregut pels establiments on s’exalta el franquisme i la Falange i sobre els quals no està actuant la llei de memòria democràtica.
«Ous trencats afusellats» en el menú
Entre ells hi ha l’ultraconegut Casa Pepe, a Despeñaperros (Ciudad Real); El Cangrejo (La Solana, Ciudad Real); la Gran Parada (Còrdova); Casa Javi (Guijuelo, Salamanca) o el Rincón Nacional (Barco de Ávila), anomenat fins fa poc Casa Eladio. El seu anterior amo va ser multat diverses vegades per un menú que no deixava indiferent ningú: ‘Huevos rotos afusellats’, ‘Bacalao gran i lliure’ o ‘Revolconas amargades 36’. «Li van posar cent euros de multa perquè van dir que era incitació a l’odi», afirma el seu actual propietari, Paco López, que assegura que fa temps van tenir problemes judicials «per un de Compromís, però el jutge va dictar a favor nostre perquè va dir que això era una zona privada».
La Llei de Memòria Democràtica, que va entrar en vigor l’octubre del 2022 ampliant els drets de l’anterior Llei de Memòria Històrica, prohibeix explícitament qualsevol acte públic, insígnia o monument que suposi l’exaltació o apologia de la sublevació militar de 1936, la Guerra Civil i la dictadura franquista. Per això, «no s’entén», explica Eduardo Ranz, advocat especialitzat en memòria històrica, «que no s’hagi obert expedient sancionador» a aquests locals.
«La retirada d’aquests símbols és la gran assignatura pendent. S’hauria d’haver fet un catàleg de simbologia d’exaltació el 2023 i encara no s’ha portat a terme»
«La retirada de la simbologia és la gran assignatura pendent. El que establia la llei és que s’hauria d’haver fet un catàleg de simbologia d’exaltació en el termini d’un any; és a dir, publicar-lo l’octubre del 2023, però aquesta feina no s’ha fet», assegura l’advocat. Així, aprecia, hi continua havent simbologia del franquisme i d’exaltació del bàndol nacional en carrers, places, bars, alcaldies honorífiques o fins i tot en noms de pobles d’Espanya. En l’actualitat, hi ha sis localitats que mantenen els seus noms franquistes, entre ells Llanos del Caudillo, a Ciudad Real, on la majoria de veïns defensa el dictador per tots els mitjans. «Aquí a la gent li va donar feina i casa», és el comentari més repetit entre els veïns.
«La meitat dels municipis tenen simbologia d’exaltació. És que hi ha més de 4.000 plaques de l’Institut de la Vivenda [amb el jou i les fletxes] encara», raona Ranz, que assenyala que actualment l’única que pot instruir expedients sancionadors és la Secretaria d’Estat de Memòria Democràtica – amb el qual aquest diari ha tractat sense èxit d’obtenir la seva versió –, una cosa que «no fa» i per això creu que la competència hauria de tornar al Ministeri de Política Territorial del qual depèn, «ja que aquest connecta amb les delegacions de Govern i seria senzill fer la tasca de seguiment de quins municipis tenen simbologia i quins no».
Sobre l’argument que ser un espai «privat» facilita evadir la llei, assegura que no és vàlid. «Són espais privats amb accés públic. Aquest mecanisme es va utilitzar ja per a l ’exhumació [de la basílica de la Macarena de Sevilla] de Gonzalo Queipo de Llano [general franquista responsable de 45.000 afusellaments]. Les esglésies i catedrals tenen accés públic», matisa.
Al ‘Chino facha’ d’Usera, un cartell a l’entrada adverteix que és un «local privat» on el que entra ho fa de manera «lliure i voluntària» i remarca que cap element «té intenció de commemorar ni exaltar res». Les parets dins estan decorades amb banderes, pòsters i altres articles amb elements franquistes, com l’àguila de Sant Joan o l’escut de la Falange. Moltes de les taules tenen fotografies de la vall de Cuelgamuros, on va estar enterrat el dictador fins a l’octubre del 2019, quan va ser exhumat.
Lloc de peregrinació
Els locals de la Ruta 36 s’han convertit en un lloc de peregrinació i de nostàlgia per als amants del bàndol nacional. «A l’estiu venen aquí de tot arreu, aquest és un lloc turístic, però tenim molts clients habituals i gent que ve en cap de setmana», informa l’amo del Rincón Nacional, que va ser cap provincial de Falange i assegura que estan treballant en una nova línia d’hamburgueses: «La de solo carne es dirà ‘Febrero del 36’; amb formatge, Juny del 36; i amb béicon, ‘Primer d’abril’». «Jo gairebé tot el que tinc me l’han regalat», afegeix Chen sobre aquesta mena de museu franquista que té muntat al seu establiment de Madrid.
«Aquí no hem tingut cap problema», assenyala per telèfon al ser preguntat per la llei de memòria democràtica un treballador de Casa Pepe, local obert el 1923 que és també lloc de peregrinació dels amants del franquisme. Allà es venen des de garrafes d’oli a galetes amb l’efígie del dictador, a més d’altres nombrosos productes alimentaris, tots ells amb la seva bandera d’Espanya o l’àguila franquista amb el lema ‘Una, gran i lliure’. L’especialitat són els plats de caça. «Entre la carta disponible podem destacar la cua de toro estofat», diu a la pàgina web Casa Pepe, que, com no podia ser d’una paret un cap de toro dissecat. «Tenim productes nacionals per a la seva venda», expliquen al costat de les fotografies de gerres, clauers o carteres amb simbologia franquista.
