calor avançada
BCN afronta les primeres nits tropicals de l’any, amb més de 20 oC
Catalunya registra temperatures més pròpies de l’estiu que de la primavera, sobretot a Lleida.
L’aigua del mar a les platges ja ha registrat temperatures d’estiu
Jordi Ribalaygue
El temps estival i la calor imperen aquest cap de setmana a Barcelona i al conjunt de Catalunya quan encara falta un mes per al canvi d’estació. El sol va brillar arreu del país ahir, amb el cel clar, el termòmetre disparat en alguns punts i amb temperatures més pròpies del ple estiu que de la primavera.
Segons el Meteocat, les màximes arribaran aquest cap de setmana als 34 oC o els 35 oC a Lleida i el seu entorn, a l’interior de la vall de l’Ebre i a les valls del Prepirineu occidental. A més a més, s’acosten les primeres nits tropicals, amb el termòmetre que marcarà més de 20 oC.
A Barcelona, el temps va ser bastant assolellat, tot i que el cel va estar a estones enterbolit per la boirina. El mercuri es va plantar entorn dels 25 oC fins ben avançada la tarda. La temperatura també va ser alta a la nit, entorn dels 20 oC i els 21 oC durant bona part de la matinada.
El cel continuarà serè avui a Barcelona i la calor anirà a l’alça, vorejant fins i tot els 30 oC. El Meteocat apunta que les màximes pujaran fins als 27 oC i 28 oC. Els termòmetres escalaran a partir del migdia i no començaran a baixar fins tocades les sis de la tarda. Es preveu que la temperatura no baixarà de 20 oC de diumenge a la matinada a dilluns, amb pics de 23 oC abans de la mitjanit. La tònica s’allargarà fins dilluns, dia festiu a Barcelona pel pont de la segona Pasqua: el sol predominarà i la temperatura s’instal·larà entre els 25 oC i els 27 oC durant les hores centrals de la jornada.
L’aigua del mar
No és pas l’únic senyal que l’estiu s’anticipa a arribar a la ciutat. L’aigua del mar a les platges de Barcelona ha registrat els 20 oC aquesta setmana, abans del que acostuma a ser habitual, segons va informar Betevé.
A la resta de Catalunya, el cel poc ennuvolat va ser la tònica general ahir, tret de núvols baixos i bancs de boira a la meitat nord de la costa i algunes franges de nuvolositat alta al terç oest, segons el Meteocat. A partir del migdia i durant la tarda, s’ennuvolaran alguns trams del Pirineu, amb previsió que deixin alguns xàfecs aïllats i febles, sobretot al sector oriental de la serralada. El pronòstic de temps assolellat i càlid es repeteix per a avui a tot Catalunya.
Les altes temperatures també van deixar un divendres molt càlid, amb valors superiors als habituals per al mes de maig. Els termòmetres a la ciutat de Lleida van arribar als 35 oC, la segona data més primerenca en què es registra en la sèrie històrica. Però no va ser l’única localitat on es va viure un episodi de calor propi dels mesos d’estiu: hi va haver set municipis catalans més que van superar els 35 oC.
La calor continuarà guanyant intensitat durant els pròxims dies fins a deixar temperatures plenament estiuenques en gran part d’Espanya, segons l’Agència de Meteorologia, que preveu una última setmana de maig "molt calorosa" i un inici de juny més càlid.
