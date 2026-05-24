Negocis centenaris
Carmen Viñas, la ganivetera de 81 anys que només admet pagaments en efectiu: «No veig relleu generacional. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós»
La Cuchillería Viñas, que va obrir les portes el 1914, fa més d’un segle que ven navalles al barri d’Embajadores de Madrid i encara conserva l’estètica original
Pablo Tello
Han passat set dècades des que aquella adolescent, amb només 12 anys acabats de fer, va començar a treballar al negoci familiar. Ara, amb 81, continua darrere del taulell. Potser menys àgil que aleshores, però amb la mateixa passió per atendre els dubtes i les peticions de qualsevol persona que travessi aquella porta estreta. «Soc la tercera generació que passa per aquí. El meu avi, el meu pare i jo. I de moment no ho deixaré. No sé què passarà en el futur. Les malalties i els accidents no descansen, però no veig relleu generacional per a aquesta botiga. El jovent d’avui dia és molt bo però també molt mandrós. Seré jo qui la tanqui. Fins i tot els més grans ho fan», relata Carmen Viñas amb un to contundent. És això, precisament, el que la caracteritza. Al local, que encara conserva els mobles originals, no s’admet el pagament amb targeta.
«Soc enemiga dels bancs. No m’agraden. Els faig servir perquè s’han de fer servir, per no tenir els diners sota el matalàs, però en fujo. Els he conegut en una altra època, quan no venien diners amb interessos altíssims», diu. Tot i això, confessa que no ha perdut clients: «Tinc diverses sucursals a prop i envio els clients a treure diners». Encara que Carmen és madrilenya, el seu pare i fundador de la ganiveteria, Antonio Viñas, era originari de La Roda, a Albacete: «Va arribar a la capital quan només tenia 10 anys i es va haver de buscar la vida. Va començar muntant una perfumeria i una botiga de bijuteria, que amb el temps va deixar per dedicar-se al món dels ganivets. Era el que més li agradava i jo l’he seguit. Aquí continuo». Nascuda el 1944, va estudiar a l’Institut Isabel la Católica, al barri del Retiro, i, després d’acabar el batxillerat, es va establir definitivament darrere del mateix taulell on es troba avui. «Quan era jove el saltava d’una banda a l’altra», recorda.
«Soc feliç aquí»
Els seus dos germans també hi van passar. Tot i això, va ser ella qui va agafar el relleu del seu pare quan aquest es va jubilar: «Ara un viu a Brussel·les i l’altre va acabar muntant la seva pròpia empresa». En aquests 69 anys de professió, Carmen ha estat testimoni de la transformació d’un barri que sembla haver oblidat els negocis tradicionals. «Ha canviat moltíssim. La vida evoluciona, per bé o per mal. La gent envelleix, es jubila, es mor… Neix gent nova, d’altres deixen els seus negocis…», reflexiona mentre comptabilitza tots aquells comerços amb què treballava i que avui ja no existeixen. No hi ha cap fórmula. Si avui Viñas continua aixecant la persiana cada matí és perquè li agrada: «Parlo amb el públic, ningú no em mana. Soc feliç aquí. Obro i tanco quan em dona la gana. Això és el que em manté».
Per la porta hi entra gent del barri, turistes i algun altre curiós, atret per l’estètica del lloc i els rètols vintage que decoren la façana. «Tenir una clientela que respongui avui dia no és fàcil. S’ha de crear amb molta cura. Conservo alguns clients del barri i també d’altres punts d’Espanya, Europa i Amèrica que fa tota la vida que compren aquí. Cada vegada som menys els comerços dedicats a la ganiveteria, però el públic fidel ens continua buscant. Imagino que el dia que jo em retiri aniran a comprar a El Corte Inglés o a Carrefour, però m’és igual», afegeix. La seva trajectòria li permet distingir dos tipus de públic: «Hi ha els que saben què volen i els que simplement compren el que hi ha. Els serveixi o no. Als comerços centenaris se’ls dona una sèrie de recomanacions. És la base principal: saber donar al client el que vol i fer-li canviar d’opinió si cal».
Peces artesanals
En aquests 112 anys, Cuchillería Viñas ha estat oberta ininterrompudament, excepte unes setmanes en què Carmen es va veure obligada a abaixar la persiana per un problema de salut: «M’havien d’operar, però vaig demanar l’alta voluntària per tornar tan aviat com fos possible». Aquesta entrega tan característica és el que ella troba a faltar quan mira les noves generacions. «Anys enrere existia la feina d’aprenent i ara tothom vol ser capità general des del principi. Això no pot ser», critica. Això té relació amb el volum de vendes, directament vinculat al poder adquisitiu dels clients: «El consumidor real és el que viu d’un sou, el que l’estira per comprar una mica de tot. Els salaris són baixos i es prioritza el menjar, indubtablement. Per això la gent es priva de moltes coses. No pretenen estalviar perquè no poden. I, en part, ho entenc».
Al número 1 del Passatge Doré s’hi ven de tot: navalles, ganivets, tisores, tallaungles, fulles d’afaitar, llimes, mandolines i un llarg etcètera que només Carmen és capaç de relatar. Aquests poden costar des de dos o tres euros fins a 500 o més. «Es ven de tot per igual, però tenim ganiveteria selecta per a gent interessada i col·leccionistes. Són peces artesanals, cada vegada més escasses», sosté. Al local tot el mobiliari és original, amb 112 anys d’història. Fins i tot la caixa registradora, que encara funciona en pessetes. Aquí s’hi han rodat algunes pel·lícules com Pim, pam, pum... ¡fuego!, protagonitzada per Concha Velasco. Carmen obre la botiga de 10.00 a 14.00 hores i de 17.30 fins a les 20.30 hores. Els dissabtes a la tarda descansa i els diumenges el local roman tancat. «No em fa por en què es pugui convertir això quan jo falti. Tinc els meus nebots com a hereus, sé que no faran qualsevol cosa. Tot i que, sincerament, el dia que jo em mori, que s’enfonsi el món. M’és igual», conclou entre rialles.
