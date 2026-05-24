VIATGE DEL PAPA A ESPANYA
Madrid prepara 55.700 places per a pelegrins en cases i escoles
L’arquebisbat de la capital destaca la reacció ciutadana que, només en dos mesos, ha permès posar en marxa un complex pla d’allotjament. "És un miracle de la providència", assegura el vicari Gabriel Benedicto.
Pistes de futbol i patis d’escoles seran «grans hotels a l’aire lliure»
250.000 fidels s’han inscrit per assistir a la missa que Lleó XIV dirà a Cibeles
Roberto Bécares
Per Marcos Hermosel i la seva família acollir quatre pelegrins durant el viatge apostòlic del papa Lleó XIV a Espanya del mes de juny vinent és d’alguna manera "tornar la generositat rebuda" quan ell mateix, sent catequista, viatjava a les Jornades Mundials de la Joventut (JMJ) o a alguna trobada amb el Papa a l’estranger i era acollit amb "senzillesa i molta generositat".
En Marcos, la seva dona, l’Astrid, i els seus quatre fills (l’Agustín, 21 anys; en Luis, 18; la Clara, 15, i en Marcos, 9) obriran la porta de casa perquè quatre fidels de fora de Madrid puguin tenir un lloc per dormir i un sostre per arrecerar-s’hi. "No tenim grans mitjans, no és un cap acte heroic, és molt senzill. És oferir un lloc perquè dormin, esmorzin i es puguin dutxar", revela en Marcos, director del Col·legi Diocesà de Madrid, una mena de seminari menor on s’acompanya adolescents que reben una primera crida, vocacions precoces, "per tenir cura d’aquesta vocació, aquest discerniment per saber si ingressen al seminari".
És una de les nombroses famílies que donaran allotjament als milers de pelegrins que seran a Madrid del 6 al 9 de juny per participar en els nombrosos actes de Lleó XIV a la ciutat. Amb el mateix objectiu s’obriran portes d’escoles, institucions i esglésies. "Hem obert 55.720 places d’acollida fins ara, però calculem que podrem arribar a 60.000", diu Gabriel Benedicto, vicari episcopal de la vicaria VI de Madrid i coordinador d’aquest teixit de solidaritat que s’ha anat teixint en un període de temps ben breu.
"És un miracle de la providència que hàgim aconseguit això amb tan poc de temps com hem tingut, tot just dos mesos", aprecia Benedicto sobre una iniciativa que suma un total de 3.080 llits, la meitat en cases particulars i l’altra meitat en congregacions religioses. Els altres hauran de dormir a terra amb l’estoreta i el sac de dormir. Unes 36.000 del total de les places seran en parròquies i al voltant de 10.000 en escoles.
El fet cert és que l’oferta de places és molt superior a la demanda, que al tancament d’aquesta edició se situava en prop de 40.000, tot i que la xifra augmenta cada dia. 14.000 són de fidels menors de 18 anys i 12.000 són de pelegrins d’entre 18 i 30 anys. Segons les dades que fa anar l’arxidiòcesi, són prop de 1.300 els grups que han demanat acollida, principalment d’Espanya, tot i que també hi ha estrangers, sobretot portuguesos, i també es respondrà a les 300 peticions de plaça per a persones amb mobilitat reduïda.
Pistes de futbol
Benedicto valora molt positivament l’onada de solidaritat que han rebut tant "de la vida religiosa i vida consagrada com d’escoles i congregacions, institucions, poliesportius i escoles, a més de parròquies i també famílies vinculades a parròquies i escoles". Així els camps de futbol i els patis de l’escola es convertiran en hotels gegants a l’aire lliure: "És un sistema molt diversificat".
La petició d’ajuda s’ha fet des de cada congregació, en reunions a la parròquia, fins i tot en la missa dels diumenges de l’església del barri. "Nosaltres demanem col·laboració als fidels", recorda Borja Lizarraga, capellà de la parròquia de Santa Cristina i Santa Margarita de Alacoque, al barri de Puerta del Ángel, que acollirà 70 seminaristes de Huelva. Els joves dormiran als salons de l’església i també hi esmorzaran, però hi havia un gran problema: "No hi ha dutxa".
És per això que van demanar ajuda als fidels amb un resultat "molt bonic", assenyala el pare, ja que almenys 15 famílies deixaran que els seminaristes hi vagin a dutxar-se. No és la primera vegada que la parròquia, que va ser construïda el 1906 al costat d’un asil i que durant la guerra civil va ser una txeca, acull pelegrins, ja ho va fer amb desenes de joves lituans a la JMJ del 2011 amb el papa Benet XVI. "Va ser una experiència bestial", assegura Borja.
En el cas d’en Marcos i la seva família la crida també els va provenir de la seva parròquia, la de Virgen de la Fuensanta, a Usera, el districte on viuen. "La proposta ha arribat a la gent corrent, a cada noi, a cada família, n’hi ha algunes de molt nombroses com la nostra que acolliran", assenyala en Marcos, que destaca com "un servei molt important i bonic" el que fan els catòlics madrilenys amb l’arribada del Pontífex, que té una agenda ben atapeïda. Del 6 al 9 de juny serà a Madrid i després es desplaçarà a Barcelona i a les Canàries.
La visita a la capital espanyola anirà des del més concret fins als més massius. Visitarà un centre per a persones sense llar de Càritas a Lucero i dirà una missa multitudinària a la plaça de Cibeles i a la qual s’han inscrit 250.000 fidels.
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Accident a la ronda de Manresa amb un vehicle bolcat i una persona atrapada
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages