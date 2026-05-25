Defensor local
Bondia avantatja Calvet en la pugna per la Sindicatura de Greuges de BCN
El síndic vigent presenta un suport més ampli en nombre d’entitats i té la majoria dels grups satisfets amb la gestió dels últims anys.
Toni Sust
David Bondia fa cinc anys que és al capdavant de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, un organisme que vetlla pels drets dels barcelonins i que assumeix el repte de defensar la ciutadania conscient que no compta amb el poder de les administracions. Les recomanacions del síndic no són vinculants, però la seva tasca pot tenir un pes real en la vida de la gent.
En aquests anys Bondia ha mirat de tenir una presència visible, una tasca que es notés, i ho ha aconseguit en diversos àmbits, com el de les mediacions entre particulars i l’Ajuntament de Barcelona. L’exemple més visible va ser el de la Casa Orsola. I entre altres actuacions també va crear una comissió de reparació per a víctimes d’abusos sexuals infantils, un mecanisme que rep, investiga i tramita sol·licituds de reparació d’aquells que van patir abusos quan eren menors d’edat.
El síndic consumeix ara el mandat i es proposa comptar amb un altre, fins al 2031, per completar el període màxim permès, 10 anys. Una carrera en què té una rival: Gemma Calvet. Ja se sap que està previst un debat el 9 de juny –en plena visita del papa Lleó XIV a Barcelona– al Consell de Ciutat i un altre el 17 de juny a Betevé.
Bondia és llicenciat en dret i quan va accedir a la sindicatura, el 2021, era president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya i professor titular de dret internacional públic de la Universitat de Barcelona. També llicenciada en dret, Calvet ha format part del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, de l’Oficina per la No-discriminació de l’Ajuntament de Barcelona i de la Taula Penitenciària de Catalunya.
Entre el 2001 i el 2003 va ser directora general de Drogodependències del Govern basc. També ha fet una incursió en la política més directa: va ser diputada independent en el grup d’ERC al Parlament. I, a instàncies dels Comuns, va ser directora de Transparència de l’AMB.
Dos mesos de campanya
La setmana passada es va tancar el termini de presentació de candidatures i només Bondia i Calvet han fet el pas. Al davant hi tenen prop de dos mesos de procés que combina una part participativa, en què pesen les entitats i en què la ciutadania pot votar de l’1 al 30 de juny un dels dos candidats a la plataforma decidim.barcelona (en una votació oberta a qualsevol persona empadronada a la ciutat i més gran de 16 anys). Després hi ha una segona fase, ja política, en què els grups elegeixen el síndic o síndica en el ple municipal. En aquest cas, ho faran el juliol.
El guanyador necessita obtenir un recolzament de dos terços dels 41 regidors. El nomenament està previst per al novembre vinent. Fa cinc anys, Bondia va aconseguir els vots d’ERC, Barcelona en Comú, Junts i el PSC. Van votar en contra seu Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP.
És cert que el que es voti a decidim.barcelona no determina automàticament qui guanya. Però fa cinc anys, asseguren diverses fonts, el fet que Bondia fos el més votat en aquest apartat va persuadir alguns partits que no volien fer-ho que l’havien de votar.
Bondia no era el candidat inicial d’ERC ni del PSC, que al final el van recolzar. I ara fonts de Barcelona en Comú remarquen que, tot i que valoren la seva tasca, encara no donen per fet que li donin suport. Ni ell ni Calvet tenen una adscripció clara a cap dels grups polítics municipals.
El govern de Jaume Collboni sembla haver conviscut bé amb Bondia, i ha quedat a la vista que en alguns casos la seva mediació li ha facilitat la feina. ERC considera que ho ha fet bé. El PP ha passat de votar-hi en contra a considerar que ha fet "correctament" la feina en aquests cinc anys, segons indiquen fonts del partit, que, com els Comuns, assenyalen que això no vol dir que ja tingui el seu vot. El mateix val per a Junts.
Bondia surt amb avantatge pel que fa al recolzament de les entitats. L’actual síndic de greuges de Barcelona es va endinsar en l’aventura electoral amb el suport de 50 entitats, i el seu equip remarca que tenint en compte que algunes són federacions en realitat són 3.000 les organitzacions que s’hi han compromès. A la llista de Bondia hi figuren la Pimec, la FAVB, l’IEC, Dincat i Irídia. Sobre Calvet, entra en la contesa amb tres recolzaments, els de l’Ateneu Barcelonès, la Fundació Privada Mambré i el Projecte dels NOMS-Hispanosida.
És aviat per fer pronòstics definitius, però ara per ara el més significatiu és aquest desequilibri en el nombre d’entitats en favor del candidat a la reelecció, que s’afegeix al fet que Bondia no té grups especialment en contra, com va passar el 2021.
