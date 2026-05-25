El català que ha creuat Amèrica amb el seu Fiat Marea de l'any 1998: "Gaudeixo molt de la meva companyia"
Ha recorregut una distància amb cotxe major que donar la volta al món per l'equador
Andrea Valenzuela García
Fabio Belnome va emprendre un llarg viatge el passat mes de setembre amb el repte de conduir des del punt més al nord d’Alaska, per tocar l’oceà Àrtic, fins a l’extrem sud de Sud-amèrica, la Patagònia; una ruta per la Carretera Panamericana, que connecta gairebé tot el continent, i amb la qual tenia previst recórrer 15 països al llarg d’uns 50.000 quilòmetres, una distància superior a fer la volta al món per l’equador. Tot això a bord d’un Fiat Marea de l’any 1998.
Famos per les seves llargues travessies amb el Fiat Marea
Fabio Belnome és un jove català conegut per reptes d’aquest estil a les xarxes socials, on sota l’àlies @Volatadipeluca acumula més d’1,7 milions de seguidors a Instagram i més de 21 milions de “m’agrada” a TikTok.
La primera odissea que va organitzar va ser per Europa: una ruta d’uns 6.000 quilòmetres des de Barcelona fins a Cap Nord (Noruega). Mesos després va recórrer al voltant de 25.000 quilòmetres conduint des de Barcelona fins a Tòquio (Japó). Va fer tots dos viatges amb el mateix cotxe, que va comprar de segona mà precisament per fer aquestes expedicions en solitari. La manca d’acompanyant, però, no li suposa cap inconvenient, tot i que també ha confessat a RTVE: “Gaudeixo molt de la meva companyia, soc una persona una mica introvertida”. Igualment, apunta: “Em trobo amb molts personatges i seguidors que et fan la vida força feliç i tens bones converses amb ells”.
Tal com explica, el motiu pel qual condueix aquest Fiat és merament econòmic, ja que volia trobar un cotxe per menys de 1.000 euros amb un motor fiable. A les seves xarxes socials confessa que ell no va escollir el cotxe, sinó que el cotxe el va escollir a ell.
Nova aventura
El procés per iniciar aquesta nova aventura va ser llarg, començant per traslladar el cotxe des del Japó fins al continent americà: el vehicle va arribar a Vancouver (Canadà) en vaixell i fins a Toronto —on es trobava el català— en tren. Des d’allà, va començar el que ell ha batejat com “la tercera temporada del Volata World Tour”, sortint del Canadà amb destinació al punt més al nord d’Alaska.
El seu objectiu final és arribar al “fi del món” a Ushuaia, que forma part de la Patagònia i pertany a la província argentina de Terra del Foc. Aquest indret rep aquest nom per ser la ciutat més austral del planeta.
Entre Panamà i Colòmbia va trobar el major obstacle del camí: el Tap del Darién. Es tracta de l’únic tram on la carretera Panamericana s’interromp a causa del terreny selvàtic i pantanós. Per arribar a Colòmbia, doncs, va transportar el cotxe en un contenidor marítim. El procés, explica, va ser força llarg per tota la documentació i permisos previs i posteriors que es requerien. A més, s’hi va afegir el temps que va trigar l’embarcació a completar el recorregut, que va durar unes dues setmanes.
Belnome considera aquest Fiat Marea de l’any 1998 pràcticament casa seva, ja que ha adaptat l’espai per viure i viatjar. Al lloc del copilot hi ha instal·lat un llit, on dorm pràcticament cada dia. També ha hagut de comprar alguns elements essencials com una cadira plegable, un sac de dormir i fins i tot un esprai anti-ossos.
Destí final i proper repte
Fabio Belnome ha arribat al seu destí final després de 186 dies, uns 300 o 400 quilòmetres al dia i un total de 38.348 quilòmetres recorreguts: el punt més al sud on es pot arribar conduint i on acaba la ruta Panamericana. Tanmateix, encara li queda una última parada, Santiago de Xile (Xile), un trajecte per al qual —calcula— necessitarà unes tres setmanes i que recorrerà a través d’una altra via mítica: la Carretera Austral.
Notícies relacionades i més
Tot i haver completat el seu objectiu, el català no té pensat aturar-se. Encara que no ha anunciat quin serà el seu següent repte, ja ha avançat que la nova temporada arribarà el proper mes d’agost.
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central