EDUCACIÓ
Sense català, eusquera ni gallec a les Escoles Oficials d’Idiomes d’Andalusia: «Un irlandès pot aprendre’ls, però un sevillà no»
L’exdirector de l’Institut Cervantes a Dublín, José Antonio Sierra, va proposar a tots els partits polítics que es presentaven a les eleccions del 17M que incloguessin en els seus programes electorals la incorporació de l’ensenyament de les llengües cooficials en l’educació pública, però cap de les cinc principals formacions li va donar una resposta
Rocío Soler Coll
Ni català, ni gallec, ni eusquera. A lesEscoles Oficials d’Idiomes d’Andalusia no es pot estudiar cap de les llengües cooficials espanyoles. Segons la Junta d’Andalusia, el motiu és la falta de demanda per part de la societat. Com a conseqüència, fa ja molts anys que la ciutadania andalusa no té la possibilitat de formar-se en les altres llengües del país per treballar, fer oposicions o per pura curiositat intel·lectual. Per a un dels fundadors de l’Institut Cervantes a Dublín, José Antonio Sierra, aquesta falta d’ensenyament de les tres llengües minoritàries és per una qüestió de «prejudicis» i per una «gran falta de voluntat política».
Sierra és una veu autoritzada per parlar sobre l’ensenyament d’idiomes a les institucions públiques. El 1974, aquest filòleg va fundar a Dublín l’Institut Cultural Espanyol, l’antecessor de l’actual Institut Cervantes, que després va dirigir a Irlanda durant tres dècades. En aquella època, sense xarxes socials, acadèmies d’idiomes a distància ni aplicacions per practicar noves llengües, Sierra va apostar per incloure el català, l’eusquera i el gallec en l’oferta acadèmica, donant l’oportunitat que aquestes llengües, «tan espanyoles com el castellà», tinguessin continuïtat. Tant és així que es va convertir en la primera institució d’Espanya al món a introduir l’ensenyament d’aquestes llengües, una cosa que va crear reticències en certs sectors, però que va calar entre la ciutadania.
Mai va arribar a fer classes de gallec ni d’eusquera, però des d’aleshores no ha deixat d’oferir classes de català. És a dir, «un irlandès pot aprendre’ls, però un sevillà no». «Fa 50 anys que estic en aquesta lluita i no pararé de reclamar-ho. De vegades em pregunten, ¿per què voldria un sevillà aprendre gallec o català? Doncs per molts motius. En primer lloc, perquè cada vegada ens mudem més i conèixer l’idioma és la millor manera d’introduir-se en un ambient i en un ecosistema nou. Però també perquè moltes vegades aquest idioma és una necessitat en el currículum o un avantatge per fer oposicions», afirma el professor.
Una oportunitat
Podria ser una qüestió geogràfica, però no ho és. Tot i que Andalusia no és una comunitat limítrofa amb cap altra, segons les últimes dades de l’INE hi viuen 114.714 catalans, 25.822 bascos i 20.724 gallecs. En cas que les segones generacions volguessin aprendre les seves llengües maternes o paternes, haurien de fer-ho a través d’una escola privada.
«Podem aprendre xinès, japonès, italià, grec, rus, àrab i alemany entre molts d’altres, però no podem parlar els idiomes dels nostres veïns
La dada també es pot analitzar a la inversa: a Catalunya hi ha 468.338 andalusos, 29.603 bascos i 14.526 gallecs i tots ells conviuen amb l’idioma cooficial diàriament. «¿Quantes vegades sentim que a Catalunya et demanen el català per treballar? Doncs hauríem de donar l’oportunitat a Andalusia perquè s’aprengui», insisteix el filòleg.
Sierra té 86 anys i porta des del 2003, any en què va arribar a Màlaga després de jubilar-se, lluitant perquè l’administració l’escolti i s’obri a la possibilitat d’introduir al seu catàleg d’idiomes el catàleg d’idiomes el gallec. «Podem aprendre xinès, japonès, italià, grec, rus, àrab i alemany entre molts d’altres, però no podem parlar els idiomes dels nostres veïns», lamenta. «Jo només demano que es doni l’oportunitat d’aprendre’ls i si no s’arriba a un mínim d’alumnes per crear una classe, llavors res», afegeix.
El 17M, una oportunitat fallida per als idiomes cooficials
Per a Sierra, el 17M era una oportunitat per intentar que la seva lluita arribés als programes electorals i, en els pròxims quatre anys, es convivís en un compromís dels qui tenen la potestat de modificar l’ensenyament públic. Va contactar amb tots els partits, però cap va respondre a la seva sol·licitud, a excepció de PACMA, que li va contestar i el va incloure en el seu programa.
Des de la Conselleria d’Educació defensen que no s’ha impartit mai perquè «no hi ha una demanda de l’alumnat». «L’elecció d’idioma respon normalment a la demanda de l’alumnat o necessitats de formació per al mercat laboral, si hi hagués una demanda real s’hauria de treballar en el desenvolupament del currículum», apunten fonts de la Conselleria a preguntes d’aquest mitjà.
Precisament, el mercat de l’oferta i la demanda és el gran debat. Tal com explica el precursor de l’Institut Cervantes, «si no es dona la possibilitat, difícilment algú voldrà aprendre’l». És, segons Sierra, una cosa tan senzilla com la primera llei del màrqueting: per poder vendre’l primer cal donar-lo a conèixer.
Madrid, Barcelona, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Balears, País Basc, Galícia, Aragó. A les escoles oficials d’idiomes d’aquestes comunitats es pot estudiar català, gallec o eusquera. És a dir, només set no han introduït cap d’aquestes llengües als seus catàlegs. «Al Departament de Filologia de la Universitat de Granada es pot estudiar català des de 1954 i a la Universitat de Liverpool fa 100 anys que s’imparteixen cursos sobre estudis catalans, hi ha demanda dins i fora del país», afirma el professor.
Sierra insisteix en la idea que l’aprenentatge d’aquests idiomes no té res a veure amb idees de nacionalisme i que el seu afany per expandir-los es basa, exclusivament, en una tasca de promoció cultural i intel·lectual, de defensar el patrimoni cultural i fer prevaler la llengua. «La gent hauria de tenir el dret a aprendre si així ho desitgen perquè poden tenir un client gallec, una parella o un cap. És més probable que es vegi en la necessitat d’aprendre’l algú d’Espanya que no pas d’altres països», afegeix.
Fa 23 anys que lluita a Màlaga perquè les llengües minoritàries del país tinguin cabuda a les escoles oficials d’idiomes de tota la comunitat o, almenys, «a les dues capitals». Però encara no ha aconseguit que les institucions i els partits polítics tinguin en compte una petició que, insisteix, «només beneficia». «Estic disposat a arribar fins al final».
