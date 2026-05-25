Els Mossos troben menys cultius però requisen més quilos
La nova estratègia policial, centrada més en la distribució i menys en la producció, permet que el material confiscat passi de 7.000 quilos a 9.000 durant l’últim any.
Germán González
La producció i distribució de la marihuana s’ha estancat a Catalunya els últims anys. Els Mossos d’Esquadra troben, aproximadament, les mateixes plantacions, entre 350 i 450 a l’any, i les plantes requisades solen estar prop del mig milió. Per això, la policia catalana va intensificar l’exercici passat una nova estratègia en la lluita contra el narcotràfic posant l’accent no tant a la plantació, sinó en colpejar les bandes en la distribució de droga.
Segons dades dels Mossos d’Esquadra a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, el 2025 es van localitzar 382 plantacions de marihuana a Catalunya, una xifra que és inferior a les 444 del 2024. També va baixar el nombre de plantes requisades, ja que es va passar de 542.000 el 2024 a 432.000 l’any passat. No obstant, fruit de l’estratègia policial, es va aconseguir incrementar el nombre de quilos de marihuana decomissats, que en un any han passat de 7.000 a 9.000.
Aquesta estratègia permet evitar que els delinqüents posin la droga al mercat. Així, la policia colpeja els narcos on més els fa mal, en la confiscació de cabdells envasats i llestos per a la seva distribució. El nombre de detinguts anuals relacionats amb el narcotràfic de marihuana a Catalunya es manté en uns 2.000, unes xifres que no han variat gaire en els últims anys, segons han explicat fonts policials a aquest diari.
"Hi ha molta marihuana igualment, però en trobem més quan actuem en la distribució", remarquen investigadors antidroga per explicar aquest creixement. Recorden que les xifres de confiscacions i detinguts a Catalunya es mantenen més o menys estables en els últims tres o quatre anys, després d’una dècada de creixement. Això permet assenyalar que s’estan "mantenint a ratlla" els traficants de marihuana.
No obstant, malgrat que les xifres són similars durant els últims anys, els Mossos recorden que "els riscos vinculats al tràfic de la marihuana són molt alts", ja que es tracta de bandes organitzades, molt perilloses i que utilitzen armes de foc tant per defensar-se dels narcoassalts com també per robar droga a altres grups, a més de marcar territori amb trets a l’aire. Per això es remarca que aquesta violèn cia "segueix associada a la marihuana".
Un exemple és el creixement dels tirotejos, que van passar de 69 el 2024 a 93 l’any passat. La majoria (69) dels que van tenir lloc el 2025 van passar a Barcelona i l’àrea metropolitana, que és on hi ha més plantacions. El gruix d’aquests tirotejos estan relacionats amb màfies del narcotràfic, principalment per la marihuana. Aquests incidents amb arma de foc van deixar 7 morts i 29 ferits l’any passat a Catalunya.
Fre a les màfies
L’últim any, la policia catalana també ha impedit la implantació d’alguns grups de narcotraficants que són considerats com a molt perillosos. A finals de març, conjuntament amb la Policia Nacional, els Mossos van desarticular un grup de la màfia turca que traficava amb armes i drogues des de Turquia a Catalunya i altres zones d’Espanya. Es van detenir 21 persones a diverses localitats catalanes, Màlaga i Bulgària, a més d’investigats a Grècia.
La banda comprava marihuana amb armes de foc, gràcies a una infraestructura econòmica i logística robusta, i es volia expandir a Catalunya. En l’operació, els agents van intervenir set pistoles semiautomàtiques, una arma de guerra, silenciadors i supressors de so, a més de 587,56 quilos de marihuana i 76,54 quilos d’haixix amb un valor al mercat il·lícit de 4,4 milions d’euros.
