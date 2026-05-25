Previsió meteorològica
Els termòmetres espanyols tornen a disparar-se per sobre dels 30 graus i ja marquen valors típics d’agost en ple mes de maig
Durant aquesta setmana s’esperen valors entre 5 i 10 graus per sobre de l’habitual per a aquesta època i extrems de fins a 40 graus en diversos punts del territori
Espanya es prepara per al primer episodi de calor de l’any amb valors per sobre dels 30 graus i màximes de fins a 38
Valentina Raffio
El calendari afirma que encara estem al mes de maig però els termòmetres ja se situen en ple agost. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que seguim immersos en el primer episodi de calor excepcional de l’any i pronostica que, una vegada més, aquesta setmana es tornaran a registrar temperatures excepcionals, valors per sobre dels 30 a pràcticament tot el país i extrems de fins a 40 graus en diversos punts del territori. Segons explica el meteoròleg Rubén del Campo, aquesta setmana es registraran valors més estiuencs que primaverals a tot Espanya i temperatures més típiques d’un mes d’agost que no del maig.
Aquest episodi de calor, que ja va començar a obrir-se pas durant la setmana passada, java donar registres molt elevats durant el cap de setmana. Ciutats com Sevilla, Andújar o Badajoz van assolir o van vorejar els 38 graus. Els registres apunten que en gran part d’Espanya es van viure temperatures entre 5 i 10 graus superiors al normal per a aquesta època de l’any. També es van registrar les primeres nits tropicals de l’any amb mínimes que no van baixar dels 20 graus en localitats com Màlaga. Ara els models apunten que aquest escenari, lluny de ser una cosa puntual i aïllada, es prolongarà durant diversos dies més i es deixarà sentir al llarg de tota aquesta setmana.
Tot apunta que durant els pròxims dies predominarà l’estabilitat atmosfèrica i les precipitacions seran escasses. Aquest dilluns hi ha probabilitat de tempestes a Galícia, Astúries i el nord-oest de Castella i Lleó, amb possibilitat de calamarsa i fortes ratxes de vent. Durant els dies següents, les tempestes quedaran més restringides a àrees muntanyoses del nord i de l’est peninsular, especialment de cara al cap de setmana. Però més enllà de les precipitacions, que es perfilen com una cosa puntual, la calor i les altes temperatures seran les protagonistes dels pròxims dies.
Dies de més calor
La previsió apunta, a més, que la calor persistirà durant tota la setmana i fins i tot podria intensificar-se a partir de dimecres. Entre dijous i divendres s’espera que els termòmetres superin els 34 graus de manera força generalitzada, especialment a l’interior peninsular i a les valls de l’Ebre, el Guadiana i el Guadalquivir, on es podrien tornar a assolir els 38 o fins i tot els 40 graus. Al litoral mediterrani les temperatures seran una mica més moderades, tot i que l’elevada humitat augmentarà la sensació de xafogor. Màlaga i Almeria rondaran els 30 graus, mentre que Barcelona i Castelló podrien situar-se entorn dels 32. Les nits tampoc donaran massa respir. En moltes zones les temperatures no baixaran dels 20 graus, fet que donarà lloc a nits tropicals poc habituals a finals de primavera. Andalucía, Extremadura i àmplies àrees del Mediterrani seran algunes de les regions on més es notarà aquesta calor nocturna.
De cara al pròxim cap de setmana, alguns models apunten a un possible descens tèrmic al nord peninsular, tot i que en la major part del país continuarà l’ambient plenament estiuenc. A més, augmentarà de nou la probabilitat de tempestes aïllades en zones del nord i de l’est de la Península. Ara per ara, el més probable és que aquestes temperatures ja estiuenques s’estenguin fins com a mínim la setmana que ve. A curt termini, no hi ha previsió que els termòmetres trobin un punt més moderat. Sembla que la calor ha arribat ja per quedar-se.
