El Govern aprovarà dimarts la incorporació de 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius
L'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs 2026-27 i es pretén que reforcin l'escola inclusiva i abaixin ràtios
ACN
El Govern aprovarà dimarts en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, segons ha pogut saber l'ACN. En concret, el proper curs 2026-27 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa (PAE) i personal d'administració i serveis (PAS). La inversió, de 93,5 milions d'euros, té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. A més, vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Les noves dotacions són, majoritàriament, per a personal docent, amb 1.068 places. D'aquests, 400 són per a l'escola inclusiva. De les incorporacions més enllà dels mestres, 272 són per a PAS i 447, per a PAE.
La inversió de 93,5 milions d'euros es distribueix en 65,6 milions per a personal docent, i 27,9 per a dotacions de PAE i PAS. Els imports corresponents als mestres aniran a dotar amb 400 noves places als docents de l'escola inclusiva, i amb 280 per a docents que contribueixin al creixement vegetatiu de l'FP. Un total de 124 professors aniran destinats a la nova oferta de formació professional, i la mateixa quantitat a l'assignatura de matemàtiques. Els nous grups de batxillerat comptaran amb 38 docents més, mentre que hi haurà 17 prospectors i cinc inspectors més.
Pel que fa a les 272 noves places del personal PAS, s'incorporaran 196 nous subalterns i administratius, 64 tècnics d'educació infantil i 12 d'integració. Al seu torn, els 447 que s'incorporaran al personal d'atenció educativa (PAE) aniran a parar a reforçar els integradors socials (123 noves dotacions), els educadors d'educació especial (118) i la mateixa figura en centres d'educació especial (80). També se sumaran 69 educadors socials, 40 logopedes i 17 treballadors socials.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha argumentat que, amb la mesura, es busca "reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs". A més, ha dit que volen "acompanyar millor l'alumnat davant la situació de creixent complexitat i diversitat a les aules". Niubó ha destacat que les més de mil incorporacions contribuiran a una reducció progressiva de les ràtios i a una "simplificació de tràmits" administratius.
