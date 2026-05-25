Turó de la Peira, punt calent
Setge policial a la 'cultura de la navalla' juvenil amb controls cada cap de setmana en parcs del nord de Barcelona
La policia intensifica els dispositius del pla Daga contra armes blanques a Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu i ocasionalment també a Sant Martí
Catalunya reforçarà els controls d’armes blanques en parcs, zones de lleure i sortides de transport públic
Germán González
El pla Daga dels Mossos d’Esquadra, desplegat per tot Catalunya per requisar armes blanques a la via pública, té un focus d’atenció als barris del nord de Barcelona i en especial els divendres, dissabtes i diumenges. Segons han confirmat a EL PERIÓDICO veïns i policia catalana, els controls s’han intensificat els controls cada cap de setmana a tres districtes clau: Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu. Ocasionalment estableixen algun també en punts de Sant Martí, més pròxims a Rambla de Prim.
L’objectiu és detectar preventivament armes blanquesabans que utilitzin en baralles. El disseny d’aquests dispositius i la periodicitat, gairebé setmanal, no és fútil. Els Mossos han detectat que molts incidents amb navalles i ganivets implicats, no únicament baralles o agressions, també amenaces o robatoris, es cometen en punts d’aquests districtes. En concret en moments de molta aglomeració de gent jove quan arriba el cap de setmana i en llocs com parcs perifèrics als quals van sovint a la tarda i part de la nit, amb ‘botellon’ esporàdic.
Turó de la Peira
Precisament, un dels ‘punts calents’ detectat per la policia catalana és el parc del Turó de la Peira. Allà s’estableixen controls als accessos habitualment els divendres i els dissabtes cap al vespre. Es tracta de dispositius conjunts, amb agents uniformats i de paisà, entre Mossos i Guàrdia Urbana, que després s’expandeix a un patrullatge actiu a la nit per aquest barri. La intenció és evitar qualsevol tipus d’incident amb arma blanca a la zona.
Per part dels Mossos, en aquests dispositius hi solen intervenir agents de Seguretat Ciutadana i d’Ordre Públic, com unitats d’ARRO o de la Brigada Mòbil, que s’encarreguen dels registres. La presència d’aquestes unitats especialitzades, que van armades, reforça la seguretat en aquests controls.
Els agents registren persones que poden ser sospitoses de portar aquest tipus d’arma. També s’han establert dispositius als parcs de Can Dragó i de la Pegaso, segons ha pogut saber aquest diari. A més, es fan controls als accessos de parades de metro pròximes, com a Vilapicina o la Sagrera, així com en alguna zona de lleure i eixos comercials que poden estar molt freqüentats.
Juntament amb els parcs també s’han intensificat els controls en zones de lleure i transport públic en aquests districtes. Aquests dispositius del pla Daga són més habituals els caps de setmana i coincideixen amb els Kanpai contra la multireincidència. A més, es continuaran fent coincidint amb l’arribada del bon temps, que multiplica la gent al carrer en horari nocturn.
Pla específic
La intenció és prevenir qualsevol tipus d’incident i acabar amb la sensació d’inseguretat que hi ha entre la població després que aquest mes de maig s’hagin produït una dotzena d’atacs amb armes blanques a tot Catalunya, fins i tot amb morts i ferits. En aquest sentit, es van produir set atacs en les primeres 72 hores de maig, que van deixar una morta a Esplugues i un mort al Raval, a més de set ferits. Malgrat que els Mossos van assegurar que es tractava de "fets puntuals" van decidir reforçar la seguretat a diversos carrers i places més freqüentats per consolidar la percepció de seguretat entre la població.
En els tres primers mesos del 2026 els incidents amb armes blanques a Catalunya s’havien reduït un 31,5 % respecte al mateix període del 2025: van passar de 1.140 a 780, incloent robatoris amb violència, baralles o lesions. També han baixat un 13% les armes blanques decomissades: han passat de les 2.440 el primer trimestre del 2025 a les 2.125 el 2026, segons dades dels Mossos d’Esquadra a qui ha accedit aquest diari. La policia atribueix aquests descensos a la pressió del pla Daga.
El setembre del 2024 va ser quan els Mossos van donar un impuls al pla Daga, que va donar els seus fruits ja l’any passat. En tot el 2025 es van requisar 9.806 armes a Catalunya, una mitjana de 27 al dia. Va ser una xifra superior (un 6,3% més) a la del 2024 quan la policia va trobar 9.220.
El que més requisa la policia són navalles, seguides de ganivets i matxets, tot i que els agents també han trobat punyals de menys d’onze centímetres de fulla i de doble tall, així com espases, catanes, dagues i destrals ornamentals. I també estrelles amb broqueta o bastons d’estoc. Segons fonts policials, la majoria d’aquestes armes es requisen en relació amb robatoris amb violència, seguit d’agressions, amenaces, exhibició pel carrer i baralles a l’espai públic.
«Compartim la preocupació»
Fa uns dies, la tinenta d’alcaldia de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va reconèixer que aquests últims episodis violents a la ciutat, tant amb arma blanca com amb pistoles, «són greus i compartim la preocupació que genera». També va remarcar la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana i l’aplicació de plans específics per treure les armes blanques del carrer o acabar amb la multireincidència.
Malgrat això, va destacar que el pla de ‘visibilitat’ de la Guàrdia Urbana ha permès reforçar dispositius de convivència i seguretat, amb més contactes amb veïns i comercials, però que s’ha d’incidir en qüestions com la presència d’armes al carrer i el tràfic de drogues.
