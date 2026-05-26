Alerta al Regne Unit
El mercuri s’elevarà més de dos graus per sobre del màxim registrat fins ara en aquesta època de l’any i se superaran els 35 graus, segons l’Oficina Meteorològica del país.
Lucas Font
L’onada de calor està deixant temperatures mai vistes en un mes de maig al Regne Unit. L’Oficina Meteorològica (Met Office) va alertar ahir que els termòmetres superaran els 35 graus en algunes zones del país, més de dos graus per sobre del màxim registrat fins ara en aquesta època de l’any. "El rècord actual per al maig és de 32,8 °C [registrat per última vegada el 1944]. Els rècords solen batre’s per dècimes de grau, cosa que converteix aquesta onada de calor en un fet sense precedents", van assegurar els seus portaveus.
Gran part del país es troba en alerta sanitària groga o taronja per les altes temperatures, especialment al centre i al sud d’Anglaterra, inclòs Londres. Les autoritats han demanat extremar la precaució. "Sabem que fins i tot una calor moderada pot provocar greus problemes de salut, per la qual cosa és important que tots prenguem unes senzilles precaucions mentre disfrutem del bon temps durant els pròxims dies", va assegurar una portaveu de l’agència de seguretat sanitària britànica.
Els meteoròlegs alerten que aquests fenòmens es produiran de manera cada vegada més habitual al Regne Unit, a causa del canvi climàtic. Segons un estudi publicat per l’Oficina Meteorològica l’estiu passat, la probabilitat de batre el rècord per a un mes de maig és tres vegades més gran del que hauria sigut en un clima no afectat per l’efecte hivernacle.
