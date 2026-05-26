BCN sortejarà 316 pisos públics de sis promocions abans de final d’any
El Consorci de l’Habitatge convocarà les adjudicacions entre juny i desembre. El procés inclourà 48 domicilis comprats fa una dècada, durant els primers anys del govern d’Ada Colau.
J. R.
Hi ha 100.179 persones que esperen un pis de protecció oficial a Barcelona, segons dades del març d’aquest any. Consten 51.942 peticions de famílies, parelles, companys de pisos i persones que viuen soles que volen guanyar-se una plaça al parc d’habitatge públic de la capital catalana. S’han organitzat sis sortejos des de començament del 2026 per entregar 282 llars i, d’aquí a finals d’any, se’n convocaran sis més d’unes altres promocions per al repartiment de 316 domicilis públics. D’aquests, 48 estan situats en edificis que l’Ajuntament va comprar fa una dècada, durant l’alcaldia d’Ada Colau. La seva rehabilitació, a més, s’ha endarrerit molt.
El Consorci de l’Habitatge de Barcelona té concursos programats entre juny i desembre. Dels que queden pendents, el primer a resoldre’s atorgarà els 36 pisos de lloguer construïts sobre el Gimnàs Social Sant Pau, al Raval. En aquest cas, el període d’inscripció ja es va tancar: s’hi van apuntar 13.423 aspirants i, a l’espera de la llista definitiva, s’han admès 3.753 candidats perquè es disputin les llars aquest mes vinent. Els afortunats pagaran entre 355,63 i 400,45 euros al mes per domicilis de 53,64 a 60,40 metres quadrats. Es preveu que els beneficiaris obtindran les claus al setembre.
En canvi, no s’ha obert el termini d’inscripció per als altres cinc immobles que s’assignaran aquest 2026, si bé l’entrega de claus quedarà per a l’any que ve. Després de l’estiu, els sortejos es reprendran al setembre, amb l’adjudicació de l’edifici Pontils, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Incasòl (òrgans de la Generalitat) a la Marina del Prat Vermell. La promoció conté 192 habitatges.
En aquesta construcció, es concediran 96 llars de lloguer assequible, amb superfícies de 43,27 a 88,74 metres quadrats, tots amb traster i 80 amb plaça d’aparcament. Els altres 96 pisos s’entregaran en dret de superfície, els únics dels que falten per atorgar aquest any que no es confiaran en règim de lloguer. En aquest cas, l’Administració cedeix la propietat durant 75 anys i els adjudicataris han d’amortitzar un préstec hipotecari durant un marge de 25 o 30 anys. Els habitatges disposen d’una a tres habitacions, fan de 43,51 a 82,29 metres quadrats i disposen de traster i d’una parcel·la al garatge. En el conjunt de la promoció, es reserva un 25% de pisos per a unitats de convivència dels barris de la Marina del Prat i la Marina del Port, un 30% a menors de 35 anys i un 10% a famílies monoparentals.
Quatre a finals d’any
A part, es preveuen dos sortejos al novembre. D’una banda, s’adjudicaran 40 llars del bloc de nova edificació de l’Illa Quetzal, al barri de la Bordeta. De l’altra, se sortejaran 11 pisos al número 317 del carrer Aragó després de rehabilitar-se l’escala. L’Ajuntament va anunciar la compra d’aquesta finca fa gairebé vuit anys per dos milions d’euros, amb l’objectiu de destinar-la a lloguer assequible.
Abans no s’acabi l’any, se sortejaran 37 domicilis més de dos immobles. El Consorci de l’Habitatge compta a assignar 29 llars dels números 7, 9 i 11 del carrer Lancaster, al Raval. El consistori va desemborsar 5,6 milions d’euros el 2017 per aconseguir les tres escales, degradades i llavors en risc que s’expulsessin els inquilins que hi vivien per crear-hi apartaments de luxe. Una vegada s’hagin remodelat, s’haurà trigat nou anys a destinar-los a nous residents. A més, es concediran vuit domicilis al número 10 del carrer Reina Amàlia, també al Raval i que el consistori va comprar fa una dècada.
