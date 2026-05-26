Confirmat un nou cas d’hantavirus entre els espanyols en quarantena
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat va confirmar ahir un nou cas positiu d’hantavirus després de realitzar una prova PCR en una de les persones que es mantenen en quarantena preventiva a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. Una cosa que no és estranya, ja que el període d’incubació d’aquest virus oscil·la entre una i sis setmanes. El cas correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detecció inicial del brot en el creuer Hondius.
La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des del seu ingrés, d’acord amb els protocols establerts pel Sistema d’Alerta Precoç i Resposta Ràpida (Siapr). El positiu es va detectar durant els controls diagnòstics periòdics realitzats als contactes en seguiment. El pacient és asimptomàtic. Després de la confirmació diagnòstica, el pacient va ser traslladat a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (Uatan) del centre sanitari, on estarà ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a aquest tipus de casos.
Les autoritats sanitàries remarquen que la detecció del cas s’ha produït dins del dispositiu d’aïllament i control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per a la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica actualment en marxa. Un dia després de l’arribada dels 14 espanyols de l’Hondius a l’hospital madrileny, un d’ells va donar positiu i ja es troba gairebé recuperat, segons fonts de Sanitat. La resta dels passatgers ha donat negatiu fins al positiu d’ahir. D’altra banda, entre els contactes que es mantenen en quarantena, la pacient alacantina, una dona que va coincidir amb la finada a l’avió que anava de Johannesburg a Amsterdam, va donar negatiu en la seva cinquena prova PCR.
