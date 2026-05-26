El Congrés convida els expresidents a la rebuda de Lleó XIV del dia 8 de juny, inclòs Zapatero

La recepció del pontífex es produirà sis dies després de la declaració de l'expresident davant el jutge

Façana del Congrés dels Diputats en la primera jornada del debat d'investidura de Pedro Sánchez / Marta Vidal

ACN

Madrid

El Congrés convidarà tots els expresidents espanyols, inclòs el recentment imputat José Luis Rodríguez Zapatero, a l'acte de rebuda del papa Lleó XIV del pròxim 8 de juny a les 10.30 h del matí. El pontífex visitarà la cambra baixa en el seu segon dia de viatge oficial a Madrid, després de reunir-se amb el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, a la Nunciatura Apostòlica.

Durant la seva visita, la Mesa del Congrés l'obsequiarà amb un exemplar del 'Liber Horarum' - Manuscrit del segle XIV- del catàleg de la Direcció d'Estudis, Anàlisi i Publicacions del Congrés. L'acte amb els expresidents es produirà sis dies després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, que l'investiga per quatre delictes en el marc del 'cas Plus Ultra'.

