La demanda d’HPO augmenta un 22%
Les sol·licituds per accedir a un habitatge assequible no només pugen a la capital catalana, el problema també es dispara a les localitats pròximes. Així, dels 36 municipis que formen l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 30 van acreditar uns registres d’inscripcions el 2025 superiors als del 2024. Sant Boi, amb un creixement del 89%, encapçala el rànquing.
Jordi Ribalaygue
Les dificultats per trobar domicilis assequibles a Barcelona es pateixen també en la seva conurbació. L’encariment dels pisos s’ha contagiat en els últims anys de la capital a la perifèria, com demostra l’evolució dels preus del lloguer. Malgrat la regulació de les rendes, el cost per als llogaters ha continuat ascendint en 24 dels 36 municipis de l’àrea metropolitana, segons els últims balanços. Els problemes per procurar-se un sostre s’entreveuen també en el creixement de les llistes d’espera per mudar-se a promocions d’habitatge de protecció oficial (HPO). De la mateixa manera que augmenta a Barcelona, la demanda també es dispara als seus voltants.
El nombre d’inscripcions a finals del 2025 per optar a domicilis de titularitat pública es va incrementar un 22,47% respecte al 2024 en l’àmbit metropolità, d’acord amb les estadístiques de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, un òrgan dependent de la Generalitat. Darrere de cada sol·licitud hi ha una família, una parella, companys de pis o una persona que viu sola que volen participar en els sortejos de repartiment de claus. Només a la capital, 100.179 persones esperaven el març passat a poder traslladar-se a llars de titularitat pública.
Cinc comarques
L’Agència de l’Habitatge no desglossa el nombre total de persones que hi ha darrere de les sol·licituds per entrar en blocs d’HPO. Només constata 19.081 demandes més el desembre del 2025 que 12 mesos abans als municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Van escalar de 84.923 peticions a finals del 2024 a 104.004 altes vigents a l’acabar el 2025 per accedir a domicilis a preu taxat i inferior al del mercat a les 127 localitats de les cinc comarques que envolten la capital.
Poques poblacions escapen de veure engreixar la llista de candidats que es disputen ingressar al parc de vivenda pública. A tota l’àrea de Barcelona abunden les ciutats en què la xifra de candidats en l’últim exercici va depassar la del 2024. Dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 30 van acreditar uns registres de demandants el 2025 superiors als d’un any abans.
Mesurat en percentatge, Sant Boi de Llobregat es va anotar el repunt més agut de sol·licitants d’HPO a les rodalies de la capital. Les peticions a la ciutat del Baix Llobregat van augmentar un 89,84% el 2025, amb 672 inscripcions més que el 2024 i 1.420 demandes obertes per pugnar per un pis públic. El va seguir Sant Just Desvern, amb una pujada del 84,71%, al passar de 255 a 471 demandes.
El creixement d’un any per l’altre al cens per allotjar-se en edificis d’HPO va superar el 60% a Santa Coloma de Cervelló (68,42% i 32 apuntats en total), Montcada i Reixac (65,11% i 672 peticionaris) i Badalona (61,28% i 3.819 inscrits). El llistó del 50% es va sobrepassar a Molins de Rei (58,86% i 556 sol·licitants en total), Gavà (57,12% i 993 demandants), Badia del Vallès (55,21% i 149 inscrits), Cervelló (52,94% i 78 apuntats), Sant Feliu de Llobregat (52,81% i 926 aspirants), Torrelles de Llobregat (52,63% i 29 candidats) i el Prat de Llobregat (50,89% i 2.633 sol·licitants). A la franja del 40% hi ha Montgat (46,77% i 546 peticionaris en total) i Cerdanyola del Vallès (45,4% i 1.342 aspirants).
Al contrari, la borsa de demandants va disminuir en especial a Castelldefels. Es va contraure un 35%, al descendir de 1.783 a 1.159 sol·licitants en l’últim exercici. Al seu torn, va caure a Pallejà (un 30,54 % menys, al tancar-se amb 207 inscripcions actives), Sant Joan Despí (un 20,61% menys i 1.040 peticions) i Sant Andreu de la Barca (un 14,84% menys i 264 reclamacions). En una proporció inferior, es va reduir un 3,92% a Corbera de Llobregat i la demanda es va mantenir sense canvis a la Palma de Cervelló.
L’auge no és exclusiu de l’àrea metropolitana. Es detecta també a l’anomenat Arc Metropolità, els principals nuclis poblats de la segona corona de Barcelona. La llista d’espera va créixer el 2025 a les nou ciutats que el componen. La competència pels HPO en aquestes poblacions va ascendir un 23,86% respecte al 2024.
En aquest territori, l’escalada és aguda a Martorell i es taxa en un 181,46%: les sol·licituds gairebé es van triplicar de 329 a 926 el 2025. A part, es va apreciar un notable increment d’inscripcions a Mollet del Vallès (621; un 43,75% més que el 2024), Granollers (39,61% i 1.646 peticions) i Vilanova i la Geltrú (38,25% i 1.153 candidats).
Més de 100.000 habitants
Entre les localitats de més de 100.000 habitants fora del contorn de Barcelona, les peticions per viure en un HPO van augmentar un 56,33% a Reus (van pujar de 1.083 a 1.693 vigents), un 32,48% a Girona (de 1.133 a 1.501) i un 21,37% a Tarragona (de 1.142 a 1.386). L’únic gran nucli que es va deslliurar d’una pujada va ser Lleida, on la demanda pels pisos públics va retrocedir un 5,96% el 2025, al baixar de 1.342 a 1.262 inscrits en la seva borsa de vivenda.
A part, les peticions es van multiplicar amb força a Llinars del Vallès, on van créixer un 2.035,71%, al disparar-se de 14 a 299. Va passar també a Arenys de Mar (es van elevar un 301,32%, amb 305 demandants), Parets del Vallès (un 218,42% més i 363 sol·licitants), Montornès del Vallès (191,76% i 248 aspirants), Cardedeu (171,58% i 258 demandants), Sant Andreu de Llavaneres (159,28% i 433 candidats), Premià de Mar (85,71% i 234 sol·licituds) i Blanes (74,14% i 404 peticionaris), entre altres llocs.
