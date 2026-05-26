Els termòmetres es disparen fins a valors propis d’agost
Barcelona pot arribar als 32 graus en un pic de calor que s’intensificarà a partir de demà. En algunes zones, com a les valls de l’Ebre, Guadiana i Guadalquivir, s’esperen 40 ºC.
Valentina Raffio
El calendari afirma que encara estem al mes de maig però els termòmetres ja se situen en ple agost. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) afirma que seguim immersos en el primer episodi de calor excepcional de l’any i pronostica que, una vegada més, aquesta setmana es tornaran a registrar temperatures excepcionals, valors per sobre dels 30 ºC a gairebé tot el país i extrems de fins a 40 graus en diversos punts del territori. Segons explica el meteoròleg Rubén del Campo, aquesta setmana es registraran valors més estiuencs que primaverals a tot Espanya i temperatures més típiques d’un mes d’agost que del maig.
Aquest episodi de calor, que ja va començar a obrir-se pas durant la setmana passada, va deixar registres molt elevats durant el cap de setmana. Ciutats com Sevilla, Andújar o Badajoz van assolir o van vorejar els 38 ºC. Els registres apunten que en gran part d’Espanya es van viure temperatures entre 5 i 10 graus superiors al normal per a aquesta època de l’any. També es van registrar les primeres nits tropicals de l’any amb mínimes que no van baixar dels 20 graus en localitats com Màlaga. Ara els models apunten que aquest escenari, lluny de ser una cosa puntual, es prolongarà durant diversos dies i es deixarà sentir al llarg de tota aquesta setmana i fins i tot podria intensificar-se a partir de demà. Entre dijous i divendres s’espera que els termòmetres superin els 34 graus de manera bastant generalitzada, especialment a l’interior peninsular i a les valls de l’Ebre, Guadiana i Guadalquivir, on podria arribar-se novament als 38 o fins i tot els 40 graus.
Al litoral mediterrani les temperatures seran una mica més moderades, tot i que l’elevada humitat augmentarà la sensació de xafogor. Màlaga i Almeria rondaran els 30 graus, mentre que Barcelona i Castelló podrien situar-se entorn dels 32.
Nits tropicals
Les nits tampoc donaran massa respir. A moltes zones les temperatures no baixaran dels 20 graus, cosa que donarà lloc a nits tropicals impròpies de finals de primavera. Andalusia, Extremadura i àmplies àrees del Mediterrani seran algunes de les regions on més es notarà aquesta calor nocturna.
De cara al cap de setmana vinent, alguns models apunten a un possible descens tèrmic al nord peninsular, tot i que en gran part del país continuarà l’ambient plenament estiuenc. A curt termini, no hi ha previsió que els termòmetres trobin un punt més moderat. Sembla que la calor ha arribat ja per quedar-se.
