Matí d'incidències
Un nou robatori de cable provoca retards de més d’una hora a l’R2 Nord i l’R11 de Rodalies
Els retards s’arrosseguen des de primera hora del matí i també estan condicionats per una incidència en la infraestructura entre Figueres i Llançà
Pau Lizana Manuel
El corredor del Vallès Oriental i de Girona de Rodalies ha tornat a registrar un matí ple d’incidències aquest dimarts. Un robatori de cable que ha tingut lloc aquesta matinada passada entre Cardedeu i Granollers Centre i un problema amb la infraestructura entre Figueres i Llançà han provocat demores de més de trenta minuts, segons han informat els comptes oficials de Rodalies, Renfe i Adif a les xarxes socials.
Els usuaris, no obstant, han denunciat que les demores han sigut molt més llargues del que s’anunciava i que algun tren ha arribat a l’estació amb més d’una hora de retard. Un ràpid cop d’ull pel portal de Renfe que permet localitzar en temps real les circulacions dona fe d’aquestes greus demores. Alguns trens de l’R2 Nord en sentit Barcelona, per exemple, acumulen retards de 82, 61, 47 o 54 minuts respectivament.
Les demores també han obligat a reorganitzar tota l’operació de les línies, així que els regionals de l’R11 paren a totes les estacions entre Granollers Centre i Maçanet-Massanes, mentre que els trens de mitjana distància o semidirectes també paren aquest dimarts a totes les parades entre Granollers Centre i Sant Celoni.
El corredor de l’R11 és, precisament, un dels més afectats per les incidències des que va recuperar completament el servei després dels tancaments per l’accident de Gelida a mitjans del mes de febrer. Tant és així que el cap de setmana passat, la plataforma d’usuaris de la línia ‘Ja n’hi ha prou’ va impulsar una recollida de firmes al portal change.org per reclamar que la línia sigui gratis fins que cessin les constants incidències.
