Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55EuphoriaCas AndicLolita FloresTúnel del Cadí
instagramlinkedin

Terrassa planeja construir més de 3.000 pisos de protecció oficial

El Pla Local d’Habitatge preveu superar els 10.000 pisos assequibles el 2031 i aturar l’increment del 63% del preu de lloguers.

Terrassa planeja construir més de 3.000 pisos de protecció oficial

Terrassa planeja construir més de 3.000 pisos de protecció oficial

EDU GIL

Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa vol convertir l’habitatge en una de les grans prioritats de la pròxima dècada. La regidora de Polítiques Socials i Promoció Pública d’Habitatge, Lluïsa Melgares, va presentar ahir el nou Pla Local d’Habitatge 2026-2031, un document estratègic que el govern municipal preveu aprovar aquest divendres en el ple i que fixa com a principal objectiu ampliar de manera significativa el parc d’habitatge assequible de la ciutat.

Actualment, Terrassa compta amb 6.811 habitatges destinats a polítiques socials, l’equivalent al 7,74% del parc principal d’habitatge. El repte municipal és arribar al 10% el 2031 i avançar cap al 15% que exigeix la Generalitat per a l’any 2044. Melgares va remarcar que el pla comptarà amb un pressupost de 27,6 milions d’euros, tot i que va advertir que serà necessari mobilitzar inversió publicoprivada i una implicació econòmica més gran de la Generalitat i de l’Estat per complir els objectius previstos.

En aquest sentit, va recordar que les competències en matèria d’habitatge corresponen a l’Administració catalana i va defensar que, malgrat les limitacions de finançament dels ajuntaments, el consistori vol complir l’anomenat objectiu de solidaritat urbana i superar els 10.000 habitatges assequibles al final del pla.

Cessió de sòl públic

El document calcula que caldrà promoure 3.857 nous habitatges assequibles abans del 2029 per complir l’objectiu de solidaritat urbana fixat per la Generalitat.

En aquest sentit, l’Ajuntament es compromet a impulsar més de 3.000 pisos protegits durant els pròxims cinc anys mitjançant diverses fórmules. Entre aquestes destaquen la cessió de sòl públic en dret de superfície a promotors privats i cooperatives, així com la recuperació de la promoció pública directa a partir del 2030.

Melgares va explicar que ja hi ha promocions en marxa que sumen prop de 740 habitatges protegits i va recordar que el consistori disposa, a més, de 48 solars amb capacitat per construir uns 2.600 habitatges addicionals. La regidora va assegurar que augmentar el parc públic i assequible és "l’única manera d’influir realment en el mercat i contenir els preus".

Notícies relacionades

Durant la presentació, la regidora va insistir que el principal problema de la ciutat és l’encariment de l’habitatge. Segons dades del pla, el preu del lloguer ha augmentat un 63% des del 2013 i el preu mitjà de les ofertes publicades en portals immobiliaris ja supera els 1.200 euros mensuals, per sobre dels registres oficials.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents