Andic se centra en la defensa i fa un pas al costat a Mango
El consell d’administració de la cadena verbalitza el suport "unànime" al fill del fundador, que abandona la vicepresidència de la companyia.
Paula Clemente
Jonathan Andic fa un pas al costat a Mango. El fill d’Isak Andic va comunicar ahir que deixarà temporalment el càrrec de vicepresident del consell d’administració de l’empresa per centrar-se en la defensa. Qui va ser durant 20 anys director de la línia Mango Man i ocupava ara la segona cadira més important d’aquest òrgan de govern està acusat de l’homicidi del seu pare, el fundador de la cadena. Això ha obert un procés judicial que es preveu molt complex i que, en funció del que es va traslladar ahir a la plantilla, requereix tota la seva atenció.
El comunicat va arribar acompanyat d’una carta signada per Toni Ruiz, president i conseller delegat de Mango, en què verbalitzava el suport "unànime" que el consell d’administració de la companyia brinda a Andic fill i la seva "plena convicció" que "el procés judicial es resoldrà favorablement".
"L’atenció i el focus que exigeix la meva defensa en el procés judicial, en aquest moment, no em permet mantenir l’alt compromís que exigeix el meu càrrec en la companyia", explica Jonathan Andic, en una carta en què admet sentir "dolor", "impotència" i "frustració" per un "relat de presumpta culpabilitat que no correspon a la realitat". El document també fa referència a un "relat públic" que li costarà "temps, esforç i una dedicació intensa" desmuntar. "Per aquesta raó, i des de la responsabilitat, he decidit apartar-me temporalment de la meva dedicació a Mango, conservant el vincle amb altres projectes familiars, empresarials i socials", precisa.
Jonathan Andic és també president de Punta Na Holding, el grup matriu del qual depèn la societat Mango MNG Holding, firma a través de la qual Isak Andic i ara els seus tres fills vehiculen la propietat de Mango i de la qual també és president el primogènit. Al mateix temps és secretari de l’empresa que aglutina totes les propietats immobiliàries dels hereus del multimilionari mort (Punta Na SA). Aquests són els càrrecs que sí que conservarà el directiu.
"Prenc aquesta decisió amb tristesa, però convençut que és el millor per a la companyia i per a mi", prossegueix, respecte a deixar temporalment el seu últim vincle executiu amb Mango. "Afronto aquest procés amb serenitat i enteresa, i necessito concentrar tota l’energia a demostrar la meva innocència", insisteix. "Amb el ple suport de la meva família i del meu entorn, assumeixo aquesta situació amb la tranquil·litat i la convicció que els fets demostraran de manera clara la meva innocència, i que la veritat acabarà imposant-se", remata.
Procés judicial
El mateix semblen opinar Ruiz i la resta del consell d’administració, que van fer pinya amb ell. "He traslladat a en Jonathan el meu màxim respecte i comprensió per aquesta decisió i sap que ens té al costat", afirma Ruiz en el comunicat, abans de remarcar que els membres del consell d’administració subscriuen "de manera unànime" aquestes paraules, que "s’uneixen a la família Andic en el suport a en Jonathan" i que expressen la "plena convicció que el procés judicial es resoldrà favorablement".
