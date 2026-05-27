"Al dol s’hi afegeix conviure amb la més greu, i infundada acusació"
P. C.
Jonathan Andic sent "dolor", "impotència", "frustració" i "tristesa" davant el caire que va prendre la seva vida la setmana passada. Els Mossos d’Esquadra el van detenir dimarts acusat de l’homicidi del pare. Sense aquest marc no s’entén que l’acusat ahir anunciés que s’aparta temporalment de les seves funcions a Mango, amb una carta en què també s’esplaia sobre com es troba després del que ha passat.
L’Andic fill assegura escriure aquest text "des del dolor, la impotència i la frustració" de trobar-se, diu, "davant un relat de presumpta culpabilitat que no respon a la realitat". "Fa uns 17 mesos vaig perdre el pare, en unes circumstàncies profundament doloroses per a mi, la meva família i el nostre entorn pròxim", introdueix el mateix. "A aquest dol s’hi ha afegit el fet d’haver de conviure amb la més greu, injusta i infundada acusació que pot recaure sobre una persona", prossegueix.
"Vull expressar amb el cor que he estimat i estimo profundament els meus, i d’una manera molt especial el pare. Vam viure plegats molts moments feliços, entranyables i plens d’afecte", aprofundeix Andic fill. "Com passa en tantes famílies, també hem tingut moments difícils i complexos, que vam superar amb gran esforç, generositat i ajuda", reconeix. "L’amor, el respecte i el vincle que sempre hem sentit formen part de l’ADN de la nostra família, com saben aquells que ens coneixen bé", afegeix. A continuació, lamenta que s’hagi estès un "relat públic amb una visió parcial, descontextualitzada i tergiversada" que considera que ha creat una "percepció de culpabilitat aliena a la realitat". En aquest sentit, Jonathan Andic admet que desmuntar aquesta visió "exigirà temps, esforç i una dedicació intensa". Per això ha decidit apartar-se del lloc que ocupava en el consell d’administració de Mango, el de vicepresident.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor el conductor de la moto accidentada a la C-55 dissabte al matí a Manresa
- Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Paquet no entregat per absència del destinatari': per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- L'accés a Manresa en cotxe des de l'Agulla ja no es fa per la carretera de Santpedor sinó per la rotonda de la Salle