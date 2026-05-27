Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

Estafes

Jordi Roca esclata contra una web "pirata" que suplanta el Celler de Can Roca

El restaurant gironí alerta que només té una web oficial i recorda que no requereix cap pagament per fer una reserva

A l’esquerra, la web oficial del Celler de Can Roca; a la dreta, la web «pirata» que suplanta la identitat del restaurant.

A l’esquerra, la web oficial del Celler de Can Roca; a la dreta, la web «pirata» que suplanta la identitat del restaurant. / DdG

Eva Batlle

Girona

El Celler de Can Roca ha alertat d’una web fraudulenta que suplanta la identitat del restaurant gironí. L’avís l’han difós a través de les xarxes socials tant el mateix establiment com Jordi Roca i Josep Roca, després de detectar una pàgina que no correspon als canals oficials del restaurant.

Jordi Roca ha denunciat la situació en un missatge publicat a Instagram, on es mostrava especialment contundent. «Avui estic molt enfadat», va escriure el pastisser, que en la mateixa publicació també mostra la web fraudulenta i demana als usuaris que no hi entrin. Es tracta de cellerdecanroca.info, una pàgina que qualifica de «pirata» i que, remarca, no és del restaurant.

En el missatge, Roca insisteix en un punt clau per evitar confusions: el Celler de Can Roca no requereix cap pagament per fer una reserva. En el vídeo que acompanya la publicació, denuncia la suplantació d’identitat i demana màxima difusió perquè, segons explica, cada vegada que denuncien una web d’aquest tipus, els responsables en tornen a obrir una altra. Diari de Girona ha comprovat que la web fraudulenta està activa.

El mateix restaurant també ha publicat un avís per advertir els clients. El Celler de Can Roca remarca que només disposa d’una web oficial, www.cellercanroca.com, i demana als usuaris que no comparteixin dades ni facin cap pagament a través de pàgines que no siguin els canals oficials.

L’establiment recorda, a més, que les reserves del Celler de Can Roca s’obren amb onze mesos d’antelació i que el període de reserva s’activa a les dotze de la nit, hora local, del primer dia de cada mes. Josep Roca ha compartit l'alerta a través de les "stories" d'Instagram.

Notícies relacionades

L’avís dels germans Roca busca evitar que clients o persones interessades a reservar al restaurant gironí accedeixin a una pàgina que es presenta com si fos del Celler de Can Roca, però que no forma part dels canals oficials de l’establiment.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
  2. Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
  3. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  4. L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
  5. Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
  6. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
  7. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  8. Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici

Sánchez promet actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» al PSOE

Sánchez promet actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» al PSOE

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers

Així serà el nou canal de la TDT que vol convertir-se en ‘la setena’ televisió d’Espanya amb una cara de La Sexta al darrere

Així serà el nou canal de la TDT que vol convertir-se en ‘la setena’ televisió d’Espanya amb una cara de La Sexta al darrere

La selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa

La selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

Els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc aquest cap de setmana: de ‘Polònia’ a ‘Crims’, ‘La travessa’ i el Super3

Els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc aquest cap de setmana: de ‘Polònia’ a ‘Crims’, ‘La travessa’ i el Super3

Rècord de matrimonis i divorcis davant notari a Catalunya; baixen les parelles de fet

Rècord de matrimonis i divorcis davant notari a Catalunya; baixen les parelles de fet

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
Tracking Pixel Contents