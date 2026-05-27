Conflicte a l’escola catalana
Milers de docents surten al carrer en la quarta vaga educativa del curs a Catalunya
Mestres i professors han tallat l’A-7 a Girona i Granollers i l’A-2 a Lleida en una massiva jornada de protesta, hores abans d’una decisiva reunió a la conselleria aquesta tarda a les 15 hores
Vaga de professors a Catalunya i Barcelona, en directe | Última hora de la manifestació, la reunió amb Educació i els serveis mínims
Helena López
Milers de docents han sortit al carrer aquest dimecres, quarta jornada de vaga educativa a Catalunya, per participar en protestes organitzes per tot el territori, de Granollers a Torredembarra. De Girona a Lleida, on han tallat les principals carreteres del país, no a primera hora, com en anteriors vagues, sinó cap al migdia. Després d’acabar la taula sindical d’aquest dimarts sense acord, els sindicats van cridar al professorat a «pressionar» aquest dimecres, i així ho han fet, tallant l’A-7 a Granollers, Girona i Torrebembarra, l’A-2 a Lleida o la ronda Litoral a Barcelona.
Després de les «bones sensacions» amb què va acabar la reunió de dimarts, l’estratègia sindical era treure el màxim múscul possible al carrer de cara a la taula de negociació d’aquesta tarda, de la qual a USTEC li agradaria sortir amb un preacord per poder «portar a consulta al col·lectiu», els sindicats van fer una crida a una gran protesta aquest dimecres per forçar l’avenç de les negociacions i el col·lectiu ha respost.
«El retorn dels estadis»
Els principals avenços de la taula d’aquest dimarts són la creació d’un nou complement salarial per al conjunt del col·lectiu –de 35 euros bruts, però «per a tothom», línia vermella sindical– i el «retorn dels estadis», una de les grans reivindicacions sindicals (amb les retallades del 2012 el primer ‘estadi’ va passar a cobrar-se als nou anys en comptes dels sis, diners que els docents volen recuperar).
La convocatòria aquest calorós dilluns a Barcelona era a Pla de Palau, on milers de docents –i molts nens– amb la característica samarreta groga s’han concentrat al crit d’‘Illa, Illa, Illa, volem més plantilla’, mostrant pancartes amb missatges com ‘Es busca salut mental, desapareguda per falta de recursos’ i un ‘menys policia, més educació’, que encara perdura. Una manifestació –amb 15.000 persones segons l’organització, 7.000 segons la Guàrdia Urbana– que s’ha dirigit fins a Drassanes, on han parlat membres de diferents col·lectius, com ‘Docents 080’, Plataforma 0-3 o Famílies en Suport a la Vaga Educativa.
Entre els temes de conversa més repetits entre els manifestants [bastant allunyats del que es negocia als despatxos], la calor a les aules –insuportable aquests dies– i la falta de recursos per a l’escola inclusiva; la gran demanda al carrer, on es parla molt menys de sous que a les taules sectorials.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici