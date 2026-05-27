Intervenció dels Agents Rurals
Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port
La pesta porcina suma dos nous positius, la pujada més baixa des que va començar la crisi
Els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues per la pesta porcina: «Mentre hi hagi senglars no estarem tranquils»
El Periódico
Un senglar va aparèixer aquest dimarts a la nit en plena Rambla de Barcelona, concretament a la part baixa del passeig, ja a prop del port. Veure’l va sorprendre els passejants que se’l van trobar de cara en una zona on la seva presència no és gens habitual.
Després de detectar l’animal a la via pública, la Guàrdia Urbana va avisar els Agents Rurals. Fonts del cos expliquen a aquest diari que el Grup Especial de Captura d’Animals dels Agents Rurals es va desplaçar fins al lloc per fer-se càrrec de l’animal, que va ser finalment capturat al considerar-lo un possible risc tant per als vianants com per a la circulació.
Les mateixes fonts han explicat que, «probablement», l’exemplar podria procedir de la zona de Montjuïc.
Així mateix, els Agents Rurals assenyalen que l’actuació es va realitzar «seguint els protocols establerts en relació amb la pesta porcina africana», en un moment en què la fauna salvatge està sota especial seguiment, i en el qual es mantenen les restriccions en zones com Collserola.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici