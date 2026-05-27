Un senglar sorprèn a la Rambla de Barcelona i acaba capturat al costat del port

La pesta porcina suma dos nous positius, la pujada més baixa des que va començar la crisi

Els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues per la pesta porcina: «Mentre hi hagi senglars no estarem tranquils»

Senglar a la Rambla, aquest dimarts a la nit.

Un senglar va aparèixer aquest dimarts a la nit en plena Rambla de Barcelona, concretament a la part baixa del passeig, ja a prop del port. Veure’l va sorprendre els passejants que se’l van trobar de cara en una zona on la seva presència no és gens habitual.

Després de detectar l’animal a la via pública, la Guàrdia Urbana va avisar els Agents Rurals. Fonts del cos expliquen a aquest diari que el Grup Especial de Captura d’Animals dels Agents Rurals es va desplaçar fins al lloc per fer-se càrrec de l’animal, que va ser finalment capturat al considerar-lo un possible risc tant per als vianants com per a la circulació.

Les mateixes fonts han explicat que, «probablement», l’exemplar podria procedir de la zona de Montjuïc.

Així mateix, els Agents Rurals assenyalen que l’actuació es va realitzar «seguint els protocols establerts en relació amb la pesta porcina africana», en un moment en què la fauna salvatge està sota especial seguiment, i en el qual es mantenen les restriccions en zones com Collserola.

Dani Pérez tancarà divendres la seva etapa al Baxi Manresa

Gironella clou un projecte intergeneracional que ha unit persones grans amb estudiants de l'institut

Cardona reunirà experts internacionals per reivindicar el passat, el present i el futur de la sal

La Trobada de Diables de Manresa celebrarà deu anys aquest dissabte, i 40 de la fundació del grup de Xàldiga

Endesa destina 4,5 milions d'euros a controlar l'estat de les línies elèctriques per a evitar possibles incendis

La Igualada Urban Running va reunir 1.300 participants a la capital de l'Anoia

Alèxia s’acomiada entre llàgrimes: «La meva història serà sempre amb el Barça i això no canviarà res»

