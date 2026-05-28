"Aquest vídeo és molt important per a mi"
Isak Andic va tenir una caiguda després de l’estiu del 2024. L’incident va tenir lloc a la seu de Mutua Universal i va ser Juan Echevarría, el difunt expresident de l’entitat, el que va demanar que el document arribés a la família.
Albert Martín
Va passar a la tornada de l’estiu del 2024, uns mesos abans del fatídic 14 de desembre en què Isak Andic va morir al caure per un barranc de 100 metres a Collbató mentre passejava amb el seu fill, Jonathan Andic. Un grup d’empresaris ja d’edat avançada (el VESP, els Veterans Empresaris Sobradament Preparats) celebraven una dels seus cíclics dinars. Juan Echevarría, que tenia llavors 99 anys, era l’amfitrió i va organitzar la trobada a la seu de Mutua Universal, de la qual era president. Entre els integrants del selecte grup, hi acudia per segona vegada Isak Andic, fundador de Mango, que només va poder ingressar en el club una vegada complerts els 70 anys.
Però abans del dinar va tenir lloc un petit incident a la recepció de la seu de Mutua, ubicada a l’avinguda del Tibidabo de Barcelona. Un petit incident que pot ser ara crucial en el procés judicial obert per aclarir la mort d’Andic, una investigació en la qual el seu primogènit està acusat d’homicidi.
L’incident va ser una lleu ensopegada. A la règia entrada de l’immoble, i sense que el terra estigués fregat, segons van explicar a EL PERIÓDICO fonts coneixedores, Andic va ensopegar i va caure. Un treballador de seguretat el va socórrer en plena caiguda, i va evitar així que es colpegés al cap amb una taula de marbre i que les conseqüències de l’impacte fossin més greus. L’empresari es va reposar sense més problemes i va assistir al dinar del VESP, del qual formen part també figures com Miquel Roca, Salvador Alemany i Joan Molins i del qual també va formar part Joan Uriach abans de morir.
Després del dinar, el treballador que va socórrer Andic en la caiguda va explicar l’episodi a Juan Echevarría i li’n va mostrar les imatges que havia guardat al seu telèfon mòbil obtingudes directament de les càmeres de seguretat de Mutua Universal.
Tesi poc sòlida
No obstant, mig any després, el 4 de març del 2025, la jutge va decidir reobrir la causa de la mort d’Isak Andic, que al principi es va considerar accidental, i va començar a quedar clar que la tesi de l’accident no era tan sòlida com es va creure inicialment. Faltava més d’un any perquè el fill de l’empresari, Jonathan Andic, fos detingut pels Mossos i posat en llibertat sota fiança (el 19 de maig), però va ser aquell mes de març que Juan Echevarría, ja centenari llavors i a pocs mesos de la seva mort, va recordar l’anecdòtic vídeo de l’ensopegada d’Andic: "Per responsabilitat l’hem de donar a la família".
Van ser els fills d’Echevarría que, a través d’un directiu i amic comú de Jonathan Andic, van contactar amb l’ara imputat per explicar-li el motiu de la trobada, mostrar-li les imatges i fer-li entrega d’una memòria USB. Les fonts empresarials consultades per aquest diari expliquen que, al veure les imatges, Jonathan Andic es va esfondrar. Tot i que llavors potser ni s’imaginava que seria detingut i acusat d’homicidi, els va expressar el seu agraïment entre llàgrimes i va dir als seus dos interlocutors una frase: "Aquest vídeo és molt important per a mi". Ara, la seva defensa estudia aportar aquest vídeo a la causa. Les imatges podrien explicar per què el fundador de Mango va caure en un lloc on en principi no hi havia cap perill.
- Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
- Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
- Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així