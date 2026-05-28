En zona forestal
L’incendi en una indústria d’Òrrius (Maresme) provoca un vessament líquid de parafina en una riera
Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per ordenar el confinament de la població més propera
Guillem Costa
L’incendi declarat aquest dijous en una indústria d’Òrrius, al Maresme, ha provocat un vessament de parafina des de les instal·lacions afectades cap a un torrent proper. Els cossos d’emergències, a més d’abordar l’extinció del foc a l’estructura i a la zona forestal adjacent, han activat l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè faci seguiment de l’evolució del producte en el medi natural.
El foc, la propagació del qual pels arbres està estabilitzada, ha generat també preocupació pel possible impacte ambiental del vessament. Fonts de l’ACA detallen a EL PERIÓDICO que els bombers no estan utilitzant aigua en les tasques d’extinció a la zona afectada per la parafina i que, per aquest motiu, el producte que ha arribat a la llera no hauria de desplaçar-se gaire. Les mateixes fonts expliquen que es tracta d’una substància molt densa i que, en refredar-se, quedarà retinguda, cosa que en facilitarà la retirada un cop finalitzi l’episodi.
Tanmateix, segons fonts de l’ACA, una part de la parafina amb la calor s’ha tornat líquida i pot «anar aigua avall» pel torrent, per la qual cosa l’agència està fent seguiment de «fins on pot arribar i dels seus possibles efectes».
¿Què és la parafina?
La parafina és una cera àmpliament utilitzada en la indústria per la seva estabilitat, la seva facilitat de processament i la seva versatilitat. El seu ús està estès en múltiples formulacions i aplicacions, des de productes refinats i hidrogenats fins a solucions semirefinades. En aquest cas, la prioritat dels equips d’emergència és evitar que el producte es desplaci per l’entorn natural i retirar-lo quan les condicions de seguretat ho permetin.
Com a mesura de precaució, l’ACA ha avisat també la depuradora per si arribés alguna resta a través del clavegueram, així com el municipi, perquè estigui informat de la situació i de l’evolució del vessament. El seguiment es mantindrà mentre duri l’emergència i fins que sigui possible avaluar amb més precisió l’abast del material vessat.
Alerta mòbil
El foc s’ha originat al pati d’una empresa situada al carrer Lleida del municipi i s’ha propagat posteriorment a massa forestal. La indústria afectada és Proquinat, una companyia dedicada a la fabricació de ceres i parafines per a espelmes. Les flames han obligat Protecció Civil a enviar una alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament de la població d’Òrrius. El missatge recomana als veïns no sortir al carrer i tancar portes i finestres mentre duri l’emergència.
El foc forestal continua actiu, tot i que el principal focus de treball es concentra en la indústria afectada i en la protecció de l’entorn. L’emergència ha mobilitzat els serveis d’extinció i els organismes ambientals competents, que hauran de determinar l’afectació final del vessament un cop s’estabilitzi la situació. Una vintena de dotacions dels Bombers treballen en l’extinció de l’incendi, que afecta completament la indústria. El cos ha optat per una estratègia defensiva des de l’exterior de la nau, ja que hi ha risc de col·lapse de la coberta. Els treballadors que es trobaven a la planta en el moment de l’inici del foc han pogut sortir il·lesos.
