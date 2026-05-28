Conducció temerària

Intervingut un patinet elèctric trucat a Cornellà que arribava als 140 quilòmetres per hora

Des del passat mes de febrer, un total de 143 vehicles de característiques similars han estat immobilitzats i traslladats al dipòsit municipal de Cornellà

Control a un usuari de patinet elèctrico a Cornellà. / Ajuntament de Cornellà

La Guàrdia Urbana de Cornellà (Baix Llobregat) va denunciar dilluns 25 de maig al vespre el conductor d’un patinet elèctric que l'havia trucat perquè arribés a 139 quilòmetres per hora i que tampoc tenia permís per conduir-lo, entre altres infraccions.

En un comunicat, l’Ajuntament de Cornellà explica que el patinet va ser detectat excedint la velocitat permesa per una patrulla dels Mossos d’Esquadra a la cantonada entre l’avinguda de la República Argentina i l’avinguda de Sant Ildefons, la qual ho va comunicar a la Guàrdia Urbana. Amb el dinamòmetre de què disposa des d’aquest any la policia local de Cornellà es va comprovar que el vehicle podia arribar als 139,4 km/h. «El patinet trucat va ser intervingut i el conductor va ser denunciat per conduir un vehicle de motor sense haver tingut mai el permís de conduir, per no tenir assegurança en vigor, ni tenir certificat de la Direcció General de Trànsit per al vehicle», continua el text.

Des de la posada en servei del dinamòmetre, el passat mes de febrer, un total de 143 vehicles de característiques similars han estat immobilitzats i traslladats al dipòsit municipal. La Guàrdia Urbana de Cornellà va ser un dels primers cossos de Catalunya a incorporar aquesta tecnologia, que permet identificar la manipulació il·legal dels sistemes de velocitat dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP), com els patinets de motor.

El dinamòmetre s’utilitza com a reforç dels controls específics que la Guàrdia Urbana fa, tant des del punt de vista preventiu com sancionador, dins de les polítiques municipals de seguretat viària i protecció de les persones. Durant el 2025, va imposar un total de 935 sancions a patinets per infringir l’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants, i de gener a maig del 2026 ja s’han imposat 361 sancions.

