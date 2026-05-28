Operat a Catalunya i per primer cop a Europa un fetus que havia desenvolupat els budells fora del seu cos
Sant Joan de Déu i Clínic van fer la intervenció en la setmana 28 de gestació per evitar lesions irreversibles al nadó
ACN - Redacció
Un equip format per especialistes de Barcelona ha operat, per primera vegada a Europa, un fetus que, a causa d'una greu malformació, havia desenvolupat els budells fora del seu cos, una malformació congènita coneguda amb el nom de gastròsquisi. La intervenció l'han dut a terme professionals de BCNatal, el consorci de medicina maternofetal i neonatologia integrat per l'Hospital Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic Barcelona, i especialistes de cirurgia pediàtrica i anestesiologia de l'Hospital Sant Joan de Deu. El nadó, que va ser operat al ventre de la mare en el transcurs de la setmana 28 de gestació, va néixer sis setmanes després i actualment s'alimenta amb normalitat.
La gastròsquisi suposa que els budells del nadó, així com a vegades altres òrgans, es desenvolupen fora del cos a través d'un orifici a la paret abdominal, situada a la dreta del cordó umbilical, que no es tanca correctament durant l'embaràs. Com que no estan protegits, els budells queden exposats al líquid amniòtic, s'inflamen, perden reg sanguini i poden patir necrosi, amb conseqüències molt greus per al nadó després del naixement.
Els professionals que seguien l'embaràs de la mare, una noia de 20 anys, van detectar la malformació del fetus en una ecografia rutinària durant la setmana 20 de gestació i la van derivar a BCNatal HSJD-HC, centre referent en obstetrícia i medicina fetal. Després d'avaluar les diferents opcions i consultar el cas amb el comitè d'ètica, els professionals que atenien la gestant li van proposar una cirurgia fetal que fins ara s'ha dut a terme només en molt poques ocasions a Colòmbia i als Estats Units, però mai a Europa.
Procediment abans de néixer
El més habitual és tractar la gastròsquisi un cop el nadó ja ha nascut, però aquest cas corria un risc molt elevat de perdre gran part dels budells si els professionals esperaven el naixement, donat que tenia gairebé tot l'intestí fora de l'abdomen i comprimit. Per aquest motiu, se li va practicar la cirurgia fetal el 10 de febrer, una intervenció que va durar dues hores i mitja i va ser duta a terme per un equip integrat per especialistes en medicina i cirurgia fetal, cirurgia pediàtrica, anestesiologia i neonatologia.
Els cirurgians van fer una incisió al ventre de la gestant per accedir a l'úter, van recol·locar el fetus, de només 700 grams de pes, a la posició adequada per poder accedir a l'abdomen fetal del fetus i intervenir-lo mitjançant laparoscòpia. Es van introduir quatre tròcars a la bossa amniòtica i després d'extreure el líquid amniòtic i introduir gas per poder crear un espai dins de l'abdomen que els permetés veure i operar amb seguretat, van anar reintroduint acuradament el budell dins de la paret abdominal.
En acabar, van tancar la perforació de l'abdomen. Es tracta d'una intervenció que requereix un grau de precisió alt tenint en compte que el fetus pesava 700 grams, que l'intestí tenia una longitud de 80 centímetres i un diàmetre de 3 a 15 mil·límetres, i havia de ser reintroduït per una perforació de només 1,5 centímetres.
Els dies posteriors a la intervenció, es va fer un seguiment ecogràfic del fetus que va permetre confirmar que el budell reduïa el grau d'inflamació i en recuperava l'aspecte habitual. L'embaràs va prosseguir i el nadó va néixer mitjançant part amb cesària en el transcurs de la setmana 34 de gestació.
Tot i presentar baix pes per a la seva edat gestacional, l'evolució va ser molt favorable i, després d'una breu estada hospitalària, va ser donat d'alta. Actualment s'alimenta amb normalitat.
