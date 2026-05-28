Urbanisme
Roca preveu iniciar la urbanització dels terrenys de la fàbrica a Gavà el 2028
El pla urbanístic preveu l’ensorrament del mur que separa la factoria de l’espai urbà i la construcció de 2.731 nous habitatges, 1.261 d’aquests protegits.
Àlex Rebollo
"La transformació de l’entorn de la fàbrica de Roca simbolitza un canvi absolut en la manera d’entendre el desenvolupament urbà". Aquestes paraules les va pronunciar ahir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, després d’una visita a les instal·lacions de la històrica fàbrica del Baix Llobregat, ara infrautilitzada i que aspira a transformar-se en un nou barri i districte econòmic en la pròxima dècada. "Mostra l’urbanisme i la transformació que volem per a les nostres ciutats", va assenyalar la consellera, que va recordar que, durant dècades, aquest espai va respondre a una lògica de grans recintes productius tancats, amb separació d’usos, i amb el temps la conseqüència d’aquest model ha quedat integrada en una trama urbana que "avui ens planteja preguntes sobre cohesió, mobilitat, habitatge i qualitat ambiental que hem de ser capaços de poder respondre i a les quals aquesta transformació respon".
Recentment, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità va aprovar una modificació del planejament que farà possible la creació d’un nou barri al voltant de la Roca, ubicada entre els municipis de Gavà i Viladecans. Ara, les administracions i l’empresa treballen per definir la reparcel·lació i urbanització de l’espai i l’objectiu és que les obres d’urbanització puguin arrencar el 2028. Uns treballs que preveuen l’ensorrament del mur que separa ara la fàbrica de l’espai urbà de Viladecans i Gavà per obrir-se als veïns. La companyia també projecta tornar a traslladar la seva seu corporativa –ara a la Diagonal de Barcelona– a Gavà, una vegada avanci el projecte.
Segons Paneque, la futura Roca City és "una aposta per la creació de barris també més compactes, mixtos i connectats, on els diferents usos, espais verds i equipaments conviuen en un mateix entorn". Això, va afegir, "redueix també els desplaçaments, millora la cohesió social, reforça la sostenibilitat i també la capacitat d’adaptació que tenim davant els reptes climàtics i demogràfics de creixement". Per la seva banda, el vicepresident de l’Àrea de Polítiques Urbanístiques de l’AMB, Damià Calvet, va remarcar que l’aprovació definitiva "permet continuar avançant en les concrecions del PDU Metropolità, que aposta pel desenvolupament de noves centralitats que permetin combinar equilibradament l’habitatge assequible i el desenvolupament econòmic".
Junta de compensació
La reconversió de l’espai tindrà un cost de 250 milions d’euros, dels quals 100 milions es destinaran a la modernització i creixement de l’empresa, amb actuacions entre les quals hi ha la "reconstrucció total de les seves fàbriques a un nivell de sofisticació extrema". Els altres 150 milions es dedicaran a la reurbanització dels terrenys, a reallotjar els veïns afectats pel pla urbanístic o a indemnitzar les activitats actuals de la zona. Aquests 150 milions els pagarà una junta de compensació en la qual, a més de Roca, hi ha les administracions propietàries de part dels terrenys, tot i que la multinacional té el 88% de la superfície de les 32 hectàrees on es projecta el Roca City Gavà Viladecans.
En aquest àmbit s’ha produït un canvi substancial des que va arrencar la iniciativa fins a l’aprovació a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) el 2025, ja que el pla va passar dels 1.637 als 2.731 nous pisos projectats, uns 1.100 habitatges més dels previstos en el projecte del 2017. D’aquesta manera, dels 2.731 pisos que es preveuen en el futur Roca City, 1.470 seran de mercat lliure, 631 d’habitatge protegit per a venda i 630 més d’habitatge protegit per a lloguer. El pla passa a duplicar els habitatges de mercat lliure, ja que en el projecte aprovat pels consistoris constava la previsió de 878 pisos de mercat lliure.
