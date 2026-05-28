educació superior
Set universitats catalanes copen el top 10 dels millors centres
La llista de la Fundació CYD, la primera posició de la qual l’ocupa la Universitat de Navarra, destaca la fortalesa dels campus de Catalunya en investigació, patents i acords amb empreses.
L’informe ha analitzat 84 centres, 31 àmbits de coneixement i 3.909 titulacions
Olga Pereda
El nou rànquing de la Fundació Coneixement i Desenvolupament (CYD) constata que set de les 10 millors universitats de tot Espanya són catalanes: l’Autònoma de Barcelona (UAB), la Pompeu Fabra (UPF), la Ramon Llull (URL), la Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat de Barcelona (UB), la Politècnica de Catalunya (UPC) i la Rovira i Virgili (URV).
La Fundació CYD –el patronat de la qual està presidit per Ana Botín, presidenta del Banc Santander– és una institució que fa dues dècades que analitza l’educació superior. A escassos dies que comenci la selectivitat, C YD va presentar ahir l’edició del 2026 de la seva classificació anual, en la qual els centres catalans cobren un clar protagonisme. L’any passat, la UAB va liderar el top 10. En aquesta ocasió, és la Universitat de Navarra (centre privat) la que ocupa el podi, mentre que la UAB es queda amb la segona posició, compartida amb la Carlos III de Madrid, on la princesa Elionor estudiarà l’any que ve Ciències Polítiques. No és la primera vegada que Navarra (centre privat) ocupa el primer lloc. Ja ho va fer el 2018, compartit amb la UAB.
L’Autònoma de Madrid, la Pontifícia de Comillas i la Universitat de València-Estudi General estan també incloses entre les 10 millors posicions del rànquing, que, aquesta edició, reuneix 12 centres perquè tant la posició segona (UAB i Carlos III) com la vuitena (UPC i Pontifícia Comillas) estan doblement ocupades.
Recerques personalitzades
La Fundació CYD ha analitzat 84 universitats (totes les públiques i el 75% de les privades), 31 àmbits de coneixement i 3.909 titulacions per elaborar l’informe, que està disponible en format online a www.rànquingcyd.org i permet realitzar recerques personalitzades segons els interessos de cada estudiant a l’escollir universitat o titulació.
Els tècnics elaboren el rànquing tenint en compte diversos paràmetres. Entre ells, ensenyament i aprenentatge, investigació, transferència de coneixement, internacionalització i contribució regional. El color que apareix en el resultat de la recerca online orienta cada usuari sobre el rendiment de la facultat triada: verd (alt), groc (mitjà) i vermell (baix). Els resultats demostren que Navarra, Catalunya i el País Basc són els tres territoris amb més presència d’indicadors en verd. És a dir, són les tres autonomies on l’educació superior acumula més indicadors de més rendiment.
Mentre que Navarra lidera els estudis d’Administració i Direcció d’Empreses –on també destaca Deusto–, Catalunya brilla especialment en transferència de coneixement. És a dir, en tot allò relatiu a la investigació, les patents i els acords amb empreses. Per campus, la UPF lidera Ciències Polítiques, Dret, Economia i Sociologia; la UAB apareix repetidament entre les tres primeres en diverses disciplines, com Història, i la UPC encapçala Ciències de la Terra/Geologia i Ciències i Enginyeries Ambientals. La UIC sobresurt en Educació.
Les universitats madrilenyes també apareixen molt ben posicionades, sobretot l’Autònoma, que destaca en Economia i en Ciències de la Terra i Geologia, i la Carles III, especialment ben valorada en l’apartat d’ensenyament. El campus en el qual estudiarà la princesa Elionor és líder en Periodisme i Comunicació i figura entre les primeres en Dret i Ciències Polítiques.
En ple debat sobre l’absentisme a les facultats i els motius que expliquen la baixa assistència de part de l’alumnat, la Carlos III és l’únic centre públic que apareix entre els campus amb millors resultats en aprenentatge. També hi ha la Pontifícia de Comillas, Navarra, Nebrija, Pontifícia de Salamanca, Francisco de Vitoria i Deusto.
A més de la bona valoració de Deusto en aprenentatge de l’alumnat, el País Basc surt especialment ben parat en la classificació gràcies a l’aportació de la seva universitat pública (UPV-EHU) en la contribució al desenvolupament regional, on també destaquen els centres catalans.
