Conflicte en educació
Els professors catalans guanyarien 548 euros més al mes el 2029 al sumar l’última oferta del Govern i la pujada estatal
Sindicats i Educació mantindran aquesta tarda una nova reunió per intentar arribar a un acord
Vaga de professors a Catalunya, en directe | Última hora dels talls de trànsit, manifestacions i la reunió amb Educació
Helena López
Aquesta tarda tindrà lloc la setena reunió entre el Departament d’Educació i els sindicats de mestres i professors per intentar arribar a un acord i desactivar el cicle de vagues convocades fins a final de curs. La primera línia vermella consensuada pel col·lectiu de docents representats per Ustec, Professors de Secundària i CGT és la millora salarial. ¿Què sol·liciten exactament i què ha ofert fins al moment la conselleria? ¿En quina mesura les últimes propostes del Govern han incrementat els sous? Amb l’ofert fins al moment, ¿quant guanyaran de més tenint en compte també l’augment salarial estatal acordat pel Govern de Pedro Sánchez per a la funció pública? Aquí ho hem explicat.
De moment, els mestres i professors guanyarien 548 euros més al mes el 2029 si ens atenim a l’última oferta realitzada pel Departament d’Educació, sumada a l’increment salarial acordat pel Govern de Pedro Sánchez per a la Funció Pública.
Per arribar a aquest import, s’han de tenir en compte les següents partides:
a/ Els 220 euros que recull l’increment estatal en la nòmina dels docents a partir del 2028.
b/ Els 211 euros pactats entre el Govern i els sindicats CCOO i UGT en el marc del polèmic Acord de País que no van subscriure Ustec, sindicat majoritari en l’àmbit educatiu, Professors de Secundària i CGT, i que es cobraran el 2029 sota el concepte de complement específic que és competència de les comunitats autònomes.
c/ El plus de 117 euros que ha ofert el Govern en la seva última proposta i que començarà a cobrar-se el 2029 (47 d’ells ja a partir del 2026) a compte d’un nou complement que en principi havia de retribuir només tasques específiques de valor afegit (com treballar en centres d’alta complexitat o ser responsable de tutories) i que finalment serà de caràcter general.
El Departament d’Educació també ha acceptat saldar l’anomenat«endeutament dels estadis». Es tracta d’un complement salarial per estadis docents que es consolida cada sis anys de servei. Fins a les retallades del 2012, el professorat podia accedir al primer estadi als sis anys, al segon als dotze i al tercer als 18. La Generalitat va retardar llavors el primer reconeixement dels sis als nou anys, cosa que va desplaçar també el cobrament dels estadis posteriors. Ara el Govern es compromet a abordar el deute generat per aquells tres anys de retard acumulats des del 2012 al 2024, quan es va tornar als sexennis.
En principi, els sindicats Ustec, Professors de Secundària i CGT reclamen un augment del 100% del complement autonòmic, que ascendiria a un import extra mensual d’entre 700 i 800 euros. Dies enrere, no obstant, la portaveu d’Ustec va afirmar que 400 euros li semblaria una xifra acceptable. De moment, l’última oferta del Govern per al 2029 és de 328 euros.
