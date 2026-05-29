RELIGIÓ
Adolescents dels bisbats catalans s’acostaran al Papa a l’Estadi
Jan Magarolas
Falten menys de dues setmanes per a la visita del papa Lleó XIV a Barcelona i es van revelant alguns detalls més del seu viatge. Un dels actes massius serà el que el Pontífex protagonitzarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el dimarts 9 de juny, organitzat per la promotora The Project. Segons fonts de l’Arquebisbat de Tarragona, que participarà amb centenars de fidels a l’esdeveniment, alguns joves cristians disposaran d’un espai al centre de l’estadi, per la qual cosa estaran més a prop del Papa durant la litúrgia.Falten menys de dues setmanes per a la visita del Papa León XIV a Barcelona i a poc a poc es van revelant alguns detalls del seu viatge. Un d’ells és sobre l’acte que el summe pontífex protagonitzarà a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, el dimarts 9 de juny, organitzat per la promotora de concerts The Project. Segons han revelat a EL PERIÓDICO fonts de l’Arquebisbat de Tarragona, que participarà amb centenars de fidels a l’esdeveniment, alguns joves cristians disposaran d’un espai al centre de l’estadi, per la qual cosa estaran més a prop del Papa durant la litúrgia.
L’organització ha facilitat diversos centenars d’entrades als bisbats de Catalunya, en deferència per ser el primer viatge d’un Papa a terres catalanes després de quasi 16 anys. Si bé les entrades a l’acte es van esgotar en tan sols 20 minuts per internet, les divisions eclesiàstiques han pogut reservar algunes localitats. En el cas de Tarragona, segons revela Marcel Pallejà, coordinador diocesà de la pastoral i la formació de l’Arquebisbat, són unes 300.L’organització ha facilitat diversos centenars d’entrades als diferents bisbats de Catalunya, en deferència per ser el primer viatge d’un Papa en terres catalanes després de prop de 16 anys, i per facilitar l’assistència de fidels de tot el país. D’aquesta manera, malgrat que les entrades a l’acte es van esgotar en tan sols 20 minuts per internet, les divisions eclesiàstiques territorials han pogut reservar algunes localitats. En el cas de Tarragona, segons revela Marcel Pallejà, coordinador diocesà de la pastoral i la formació de l’Arquebisbat, són unes 300.
Entorn privilegiat
"Algunes d’aquestes entrades seran per a joves, que seran a les graderies de l’estadi, i una altra gent podrà entrar a l’acte gràcies a la repesca d’entrades", indica Adelina Murillo, delegada diocesana de l’Arquebisbat de Tarragona per a la Joventut, que confirma que s’ha reservat una desena d’entrades perquè alguns joves vegin l’acte des d’un entorn privilegiat, al centre de l’Estadi Olímpic. Així ho han fet els altres bisbats de Catalunya."Algunes d’aquestes entrades seran per a joves, que seran a les graderies de l’estadi, potser amb les seves famílies, i una altra gent podrà entrar a l’acte gràcies a la repesca d’entrades", desenvolupa Adelina Murillo, delegada diocesana de l’Arquebisbat de Tarragona per a la Joventut, que confirma que s’ha reservat una desena d’entrades perquè alguns joves vegin l’acte des d’un entorn privilegiat, al centre de l’Estadi Olímpic. Així ho han fet, asseguren les mateixes fonts, els altres bisbats de Catalunya. Els joves tindran reservat un espai de la gespa que quedarà més a prop de la ubicació del Papa.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa