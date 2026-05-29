Els docents bloquegen l'estació del Cremallera a Montserrat i deixen desenes de turistes atrapats
S'han viscut moments de tensió i empentes entre visitants i manifestants
ACN - Nia Escolà/ Mar Martí
Desenes de docents han bloquejat aquest matí l'estació del Cremallera de Montserrat, i han deixat atrapats nombrosos turistes. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el cremallera, que ha quedat completament aturat arran de la protesta. La situació ha generat moments de tensió entre els manifestants i els turistes. Alguns visitants han intentat obrir-se pas empenyent els docents per poder sortir, però sense èxit.
Entre les persones atrapades hi ha famílies amb infants i grups de turistes estrangers, que han mostrat desconcert i indignació per la situació. És el cas de l'Anna, que ha vingut amb la seva mare, d'avançada edat i amb cadira de rodes: "És indignant. Demanen tolerància i ells son els primers que no en tenen".
