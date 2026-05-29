Successos
Mor un motorista de 18 anys atropellat a la C-31, a l'Hospitalet de Llobregat
La víctima mortal d'aquest sinistre viari era veí de l'Hospitalet
EFE
El conductor d'una motocicleta, un jove de 18 anys, va morir ahir a la nit atropellat a la C-31, a l'altura del terme municipal de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), fet que eleva a 51 les víctimes mortals a les carreteres catalanes aquest 2026. L'accident viari es va produir poc abans de les 10 de la nit d'aquest dijous, després que la motocicleta i un turisme col·lidissin.
Quan els dos conductors es trobaven fent l'atestat del sinistre, un segon vehicle va atropellar el motorista, segons ha informat aquest divendres el Servei Català de Trànsit (SCT). A conseqüència de les ferides patides en l'atropellament, el motorista va morir poc abans de les dotze de la nit a l'Hospital de Bellvitge, on havia estat traslladat.
La víctima mortal d'aquest sinistre viari és un jove de 18 anys i veí de l'Hospitalet de Llobregat.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'aquest accident, ocorregut al punt quilomètric 199 de la C-31, a les 21.50 hores. Arran del sinistre, els Mossos van activar tres patrulles i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb diverses ambulàncies.
