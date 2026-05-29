El foc en una indústria d’Òrrius causa un abocament parafina

La prioritat és evitar que el producte, que va arribar a una riera, es desplaci per l’entorn natural i retirar-lo quan la seguretat ho permeti.

Imatge del foc d'indústria d'Òrrius que ha propagat a massa forestal / Jordi Pujolar / ACN / ACN

Guillem Costa

Barcelona

L’incendi declarat ahir al voltant d’una indústria d’Òrrius (Maresme) va provocar un abocament de parafina des de les instal·lacions afectades cap a un rierol pròxim. Els cossos d’emergències, a més d’abordar l’extinció del foc en l’estructura i a la zona forestal adjacent, van activar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) perquè faci seguiment de l’evolució del producte en el medi natural.

El foc, la propagació forestal del qual està estabilitzada i és menor (0,5 hectàrees aproximadament), va provocar preocupació pel possible impacte ambiental de l’abocament. Fonts de l’ACA van detallar que els bombers no feien servir aigua en les tasques d’extinció a la zona afectada per la parafina i que, per aquesta raó, el producte que va arribar al curs no s’hauria de desplaçar en excés. Les mateixes fonts van explicar que es tracta d’una substància molt densa i que, al refredar-se, quedaria retinguda, fet que en facilitarà la retirada una vegada acabi l’episodi.

Tot i així, sembla que una part de la parafina, a causa de les altes temperatures assolides, es va tornar líquida i amenaçava d’anar aigua avall pel torrent, de manera que l’agència monitora fins on pot arribar i "els seus possibles efectes". La prioritat dels equips d’emergència és evitar que el producte es desplaci per l’entorn natural i retirar-lo quan les condicions de seguretat ho permetin. Com a mesura de precaució, l’ACA va avisar també la depuradora per si arribava cap resta a través del clavegueram, així com al municipi, perquè estigui informat de la situació i de l’evolució. El seguiment es mantindrà mentre duri l’emergència i fins que sigui possible avaluar amb més precisió l’abast del material vessat.

El foc es va originar al pati d’una empresa situada al carrer de Lleida del municipi i es va propagar a la massa forestal. La indústria afectada és Proquinat, una companyia dedicada a la fabricació de ceres i parafines per a espelmes. Les flames van obligar Protecció Civil a enviar una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població d’Òrrius. El missatge va instar els veïns a no sortir al carrer i tancar les portes i les finestres. Els més pròxims van ser desallotjats.

