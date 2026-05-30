Així va ser la caiguda d’Andic a la Mutua
El fundador de Mango assistia a una reunió d’empresaris a la seu de Mutua Universal quan va ensopegar a l’accedir a l’edifici. L’accident va passar nou mesos abans de precipitar-se a Collbató.
J. G. Albalat
"Aquest vídeo és molt important per a mi": així va reaccionar Jonathan Andic al veure la caiguda que va patir el seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango, a la seu de Mutua Universal, el 20 de febrer del 2024, gairebé 10 mesos abans que el magnat de la moda morís al precipitar-se per un barranc a Collbató, el 14 de desembre del 2024. El vídeo d’aquell incident, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, ha sigut aportat al jutjat de Martorell per Cristóbal Martell, defensor de Jonathan Andic, que va ser detingut pels Mossos el 19 de maig. Després de la seva declaració, la jutge que investiga el presumpte homicidi va acordar la seva presó provisional eludible sota fiança d’un milió d’euros, que va ser dipositada en 30 minuts.
El lletrat va presentar dijous passat, juntament amb un recurs contra aquesta mesura, un informe del pèrit Francisco Marco, de l’agència Método 3, en el qual es recolza en aquesta caiguda prèvia del magnat de la moda, de 71 anys, per defensar que la seva caiguda per un barranc al camí de les Feixades de Montserrat, a Collbató, va ser accidental.
Un grup d’empresaris d’edat avançada –el VESP: Veterans Empresaris Sobradament Preparats– celebrava aquell 20 de febrer un dels seus dinars periòdics. Juan Echevarría, que tenia llavors 99 anys, era l’amfitrió i va organitzar la trobada a la seu de Mutua Universal, de la qual era president. Entre els integrants del selecte grup hi havia, per segona vegada, Isak Andic, fundador de Mango, que només va poder ingressar al club una vegada complerts els 70 anys. A l’accedir a l’edifici, l’empresari va ensopegar i va caure. Un empleat de seguretat el va socórrer i va evitar que es colpegés el cap amb el marbre. El fundador de Mango es va reposar sense més problemes i va assistir a l’àpat. Al cap d’un temps, el vídeo va ser entregat a Jonathan Andic.
Ara aquest incident, amb informe pericial i vídeo inclosos, està en mans de la jutge de Martorell. L’equip legal de Jonathan Andic ha recreat la caiguda del magnat de la moda a Collbató utilitzant maniquins amb sensors, drons i càmeres d’alta definició portades dels Estats Units. Sempre segons aquesta anàlisi, les lesions que es van produir en aquesta recreació, utilitzant el mateix patró observat en la caiguda de Mutua Universal, coincideixen amb les que els forenses van reflectir en l’autòpsia de l’empresari.
El pèrit expressa que l’"evidència" del vídeo de Mutua Universal, integrada amb la reconstrucció de la caiguda al barranc i la seva recreació in situ, "aporta un aliment probatori objectiu" compatible "exclusivament amb la hipòtesi de caiguda accidental fortuïta", cosa que debilita "objectivament la hipòtesi d’intervenció de tercers" i, per tant, descarta que Jonathan Andic participés de manera activa en la mort del seu pare.
Caiguda sense estendre les mans
El peritatge destaca que, en la caiguda d’Isak Andic a la seu de Mutua Universal, el fundador de Mango perd l’equilibri, avança diversos metres cap endavant en desequilibri i cau finalment cap a la dreta, sense estendre les mans per protegir-se i en presència de diverses persones que miren d’ajudar-lo. L’informe trasllada aquest patró a l’escenari de Collbató i formula una seqüència concreta: ensopegada o relliscada inicial, primer impacte frontal contra el pendent, lliscament per un terraplè, sortida al buit per un penya-segat i impacte final. El pèrit bateja aquesta seqüència com a "caiguda tobogan" (igual que la jutge) i afirma que explica tant les fractures craniofacials inicials com les excoriacions, les lesions al dors de les mans i les fractures de pelvis i de fèmur trobades en l’autòpsia.
Un dels punts més delicats del cas és, precisament, l’absència de lesions als palmells de les mans, un extrem que havia alimentat la sospita que hi podria haver una empenta. Aquest peritatge l’interpreta de manera oposada. Afirma que el vídeo de Mutua Universal ja documenta un patró anòmal: Andic no estén els braços per protegir-se, no activa l’anomenat "reflex de paracaigudes" i necessita ajuda de diverses persones per incorporar-se. Marco relaciona aquesta falta de resposta amb la gonartrosi bilateral –artrosi als genolls– i amb una incapacitat neuromotora prèvia per corregir una caiguda.
Ni en l’atestat dels Mossos ni en la interlocutòria de la jutge consta cap referència a malalties que pogués patir l’empresari. Fins i tot la forense de guàrdia que va acudir a l’aixecament del cadàver va acreditar la bona salut del mort. El seu entorn sempre ha descrit Isak Andic com una persona en bona forma. Falta saber què diuen els seus informes mèdics.
La defensa carrega contra els Mossos
El detectiu contractat per la defensa de Jonathan Andic, Francisco Marco, de l’agència Método 3, va mantenir que la instrucció contra l’acusat per la mort del seu pare, Isak Andic, està contaminada pel « sergent» dels Mossos d’Esquadra que investiga el cas i que, segons va denunciar, s’ha «inventat» proves. «Ha fet una caça a l’home», va assegurar el pèrit en declaracions ‘El Món a RAC1’.Marco també va mirar de desmuntar els indicis contra l’investigat, com la petjada de la muntanya, la presumpta mala relació entre pare i fill i l’extraviament del mòbil. Sobre aquesta qüestió va assegurar que Jonathan sí que va fer trucades des de Quito, ciutat on ell assegura que li van robar el telèfon, del qual mai va recuperar els whatsaps. L’andanada de Marco contra el responsable de la investigació –«no li importa una merda el que va passar a la muntanya, ell està convençut que és el culpable»– va arribar a la jutge d’instrucció, de la qual va ressaltar que és substituta i «no té gaire experiència». J. P.
