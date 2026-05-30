Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

Pacte d’última hora

Claus | Aquests són els detalls de l’acord que augmenta el sou dels mestres en 450 euros mensuals

El pacte, que tindrà efectius retroactius i ara ha de ser ratificat per les bases dels sindicats, tindrà vigència fins al 2029

Professors i Educació signen ‘in extremis’ un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals

Docents durant una concentració al costat de l’Abadia de Montserrat, a 29 de maig del 2026, a Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (Espanya). La concentració s’emmarca en la vaga de docents de Catalunya convocada pels sindicats USTEC, La CGT, Intersindical i Professors de Secundària per reclamar pujades salarials d’entre 400 i 500 euros mensuals, reducció de ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva, menys burocràcia i revisió dels currículums amb participació real dels claustres. 29 MAIG 2026 David Zorrakino / Europa Press 29/05/2026. David Zorrakino

Docents durant una concentració al costat de l’Abadia de Montserrat, a 29 de maig del 2026, a Monistrol de Montserrat, Barcelona, Catalunya (Espanya). La concentració s’emmarca en la vaga de docents de Catalunya convocada pels sindicats USTEC, La CGT, Intersindical i Professors de Secundària per reclamar pujades salarials d’entre 400 i 500 euros mensuals, reducció de ràtios, més recursos per a l’escola inclusiva, menys burocràcia i revisió dels currículums amb participació real dels claustres. 29 MAIG 2026 David Zorrakino / Europa Press 29/05/2026. David Zorrakino / David Zorrakino / Europa Press

El Periódico

Barcelona

L’acord assolit a última hora de divendres entre la Conselleria d’Educació de la Generalitat i els sindicats Ustec•Stes i Aspepc•Sps suposa afegir 726 milions d’euros a la injecció de 2.000 milions ja prevista en l’acord al qual s’havia arribat al març amb CCOO i UGT. Segons el document acordat entre les dues parts, el complement de millora del Servei d’Educació de Catalunya (el nou complement per a tots els docents) es fixa «inicialment» per al 2026 en 50 euros i es desplega progressivament durant el període de vigència de l’acord, de manera que el 2027 serà de 52,25; el 2028, de 103,30, i el 2029, de 173,30. S’hi sumarà una pujada anual que aquest 2026 aportarà 700 euros al salari; el 2027, 731,50; el 2028, 1.466, i el 2029, 2.426,20.

A més, s’explica que aquest complement entra en vigor durant l’exercici del 2026 i s’aplica «amb caràcter retroactiu» a partir de l’1 de gener del 2026, sense perjudici de la data efectiva de la primera mensualitat de pagament.

Càtedres

Càtedres

La Conselleria també es compromet a impulsar la convocatòria de places del cos de catedràtics de secundària, d’arts plàstiques i disseny i d’escoles oficials d’idiomes, d’acord al que estableix la llei d’educació de Catalunya, amb 5.000 places entre el 2027 i el 2028 (2.500 cada any). Quant al calendari de tramitació, els requisits i el sistema d’accés, es concretaran en el marc de la comissió de desplegament i seguiment de l’acord, «amb caràcter previ a la seva aprovació, en coherència amb la planificació plurianual de les ofertes d’ocupació pública i amb la configuració de les plantilles».

Dotacions i estadis

Dotacions i estadis

Els negociadors han acordat una previsió inicial de desplegament de 1.088 dotacions per al curs 2026-2027, 1.651 dotacions per al 2027-2028, 1.651 dotacions per al 2028-2029 i 2.023 dotacions per al 2029-2030, «fins a aconseguir una previsió global de 6.413 dotacions». En aquest marc, les dotacions previstes s’entenen com a mínims garantits, susceptibles d’ampliació amb noves dotacions en les diferents etapes educatives «segons les necessitats detectades, incorporant progressivament figures i recursos que permetin avançar en la competència comunicativa de l’alumnat». Aquest annex també preveu una disposició addicional en què es concreta la qüestió dels estadis, a l’afirmar que es garanteix l’abonament en el període de 5 anys de les quanties no percebudes destinades a compensar els estadis i l’avenç a tres anys de l’increment del 30% del complement específic.

Mecanisme de seguiment

Mecanisme de seguiment

El document conclou assegurant que les parts signants es comprometen a desplegar l’annex «mitjançant els instruments normatius, organitzatius i pressupostaris necessaris, en el marc del diàleg social i de la comissió de desplegament i seguiment».

Notícies relacionades i més

Les vagues segueixen (de moment) aquesta setmana

Les vagues segueixen (de moment) aquesta setmana

A aquest acord s’ha arribat després de més de tres hores de negociació aquest divendres al matí i tres hores més a la tarda, així com cinc hores d’aturada en les quals el departament que dirigeix Esther Niubó, que ha sigut present en les converses, s’ha reunit amb les organitzacions sindicals. L’acord ha de ser ratificat ara per les assemblees de les dues organitzacions sindicals, amb la qual cosa, de moment, es mantenen les vagues convocades per a aquesta setmana, han indicat les dues entitats.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
  2. Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
  3. La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
  4. Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
  5. Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
  6. Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
  7. Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
  8. L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries

Dani Pérez: El "general damunt del parquet" que t'impulsa a "ser millor persona"

Dani Pérez: El "general damunt del parquet" que t'impulsa a "ser millor persona"

El President de la Generalitat celebra l'acord a Ensenyament i diu que ara cal l'excel·lència en el món educatiu

El President de la Generalitat celebra l'acord a Ensenyament i diu que ara cal l'excel·lència en el món educatiu

El president Illa inaugura la nova residència de Calaf que podrà atendre directament 54 persones

El president Illa inaugura la nova residència de Calaf que podrà atendre directament 54 persones

La CUP s'encomana a les municipals de 2027 per "reconnectar" amb l'electoral i "resistir" a l'auge de l'extrema dreta

La CUP s'encomana a les municipals de 2027 per "reconnectar" amb l'electoral i "resistir" a l'auge de l'extrema dreta

Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna

Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

Dos ferits lleus en una sortida de via a la C-55 a Castellbell i el Vilar

Dos ferits lleus en una sortida de via a la C-55 a Castellbell i el Vilar
Tracking Pixel Contents