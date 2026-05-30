El dia que el sol s’apagarà a Catalunya: compte enrere per a l’eclipsi total del 2026
Un minut de nit en ple agost
Catalunya es prepara per viure un fenomen astronòmic excepcional. El 12 d’agost del 2026 es produirà un eclipsi solar total que convertirà durant uns instants el dia en nit en diverses zones del país. Serà un esdeveniment molt poc habitual i especialment esperat perquè coincidirà, a més, amb una de les millors nits per observar la pluja d’estels dels Perseids.
L’eclipsi solar total del 2026 serà el primer d’una sèrie de tres eclipsis que es podran veure els pròxims anys, però amb una diferència important: aquest serà l’únic que es podrà observar com a total en determinades zones de Catalunya. El fenomen durarà com a màxim 1 minut i 32 segons, un interval breu però suficient per deixar una imatge difícil d’oblidar.
Per què aquest eclipsi és tan especial?
El que fa especial aquest eclipsi solar és que Espanya serà un dels pocs territoris d’Europa des d’on es podrà veure de manera completa, juntament amb Islàndia i Groenlàndia. Això ha disparat l’interès dels aficionats a l’astronomia, turistes i curiosos, fins al punt que alguns allotjaments del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre ja es van exhaurir amb molta antelació.
A Catalunya, el fenomen serà encara més singular perquè no es veurà igual des de tot arreu. Per observar-lo bé caldrà estar dins la franja de totalitat i tenir una bona visió del Sol a l’horitzó, ja que l’eclipsi tindrà lloc al capvespre. Qualsevol obstacle, com muntanyes, edificis o arbres, pot impedir-ne la visió.
Des d’on es podrà veure a Espanya?
A Espanya, l’eclipsi començarà a ser visible per zones del nord-oest i recorrerà punts com la Corunya, Oviedo, Lleó, Bilbao, Saragossa, Tarragona, València i Palma de Mallorca, segons l’Observatori Astronòmic Nacional.
Algunes de les millors zones per veure l’eclipsi total seran Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Astúries, el nord de Galícia, part de la Comunitat Valenciana i les Balears. En canvi, no es podrà veure com a total ni des de Madrid ni des de Barcelona.
On es podrà veure a Catalunya?
A Catalunya, els punts més ben situats seran sobretot a la demarcació de Tarragona i en alguns punts de Lleida. La Generalitat ha seleccionat 27 punts d’observació en 20 localitats amb bones condicions de visibilitat, espais amplis i accessos segurs.
Entre els municipis destacats hi ha Tarragona, Reus, Cambrils, Salou, Valls, Amposta, l’Aldea, el Vendrell, Torredembarra, Altafulla, Gandesa, Móra la Nova, l’Ametlla de Mar, Camarles i Alcanar. A Lleida, els punts seleccionats són les Borges Blanques i la mateixa ciutat de Lleida.
També es preveu una gran afluència a espais com les Muntanyes de Prades i la serra de Montsant, considerats llocs privilegiats per la seva altitud i la qualitat del cel. Tot i això, les autoritats insisteixen que caldrà organitzar els desplaçaments amb temps, evitar massificacions i protegir els espais naturals.
El 12 d’agost del 2026, Catalunya viurà un d’aquells fenòmens que gairebé obliguen a mirar al cel. Un eclipsi solar total, en ple estiu i al capvespre, que pot convertir Tarragona i l’Ebre en alguns dels grans miradors astronòmics d’Europa.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries
- Necrològiques del 29 de maig del 2026