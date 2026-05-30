Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans cap de setmanaDani PérezDocents a MontserratJonathan AndicGala PlàcidoPerfums àrabsPatum 2026
instagramlinkedin

Les drogues altament tòxiques del ‘chemsex’

Les forces de seguretat posen el focus en substàncies com la flakka, tan potent com el fentanil. Es consumeix en festes sexuals, fa disparar la sensibilitat de l’organisme i té un gran risc letal. "M’acaricies un braç i l’esgarrifança m’arriba fins als peus", assegura un consumidor.

Un detingut per tràfic de drogues. | EL PERIÓDICO

Un detingut per tràfic de drogues. | EL PERIÓDICO

J. J. F.

Madrid

La Guàrdia Civil comença a veure l’ombra de la flakka al darrere d’almenys tres morts ocorregudes a València l’últim any. En una d’elles hi va haver xoc tòxic; en una altra, un jove es va tirar per un balcó des d’un pis 14 sense aparents antecedents o raons per al suïcidi.

Els agents que han interceptat al País Valencià la partida més gran coneguda fins ara de la catinona anomenada flakka –o alfa–, una unitat de guàrdies amb més de 20 anys de servei, encara se sorprenen pels efectes d’aquesta droga que van coneixent. Denúncies de veïns en pisos cèntrics de barris gens recòndits, que truquen a la Policia Municipal perquè en un habitatge hi ha molta gent i molt soroll, i els agents, a l’arribar, es troben nois que semblen ninots exànimes a la vorera, al portal o al replà, fora de combat per unes micres d’alfa consumida en una festa chemsex, trobades sexuals que poden durar dies i en les quals acostumen a consumir drogues estimulants.

A un dels agents consultats per aquest diari li recorda la droga caníbal, o MDPV, que procedia dels EUA, i que "feia perdre els papers a qui en consumia". Potent i perillosa, com el fentanil, la flakka dispara la sensibilitat de l’organisme. "M’acaricies un braç i l’esgarrifança m’arriba fins als peus", els ha explicat un dels camells, que alhora és addicte a aquesta catinona.

Amfitrions

Els paquets que entren per enviaments postals a València contenen 20 o 30 grams, o alguna excepció de quart de quilo, per no cridar l’atenció pel pes. El destinatari sol ser un organitzador de festes. Convoca un grup selecte d’amics a casa per a una llarga sessió de sexe amb drogues.

El chemsex, almenys des del 2023, s’ha obert pas amb força i està de moda entre convidats, més aviat clients, que paguen per la diversió que se’ls subministra en festes i locals gais i en alguns serveis de prostitució. En el mateix enviament, l’amfitrió també rep unes quantes bossetes de 4MMC, hex-en i altres drogues sintètiques, que posarà a disposició dels concurrents.

Notícies relacionades

Les forces de seguretat segueixen el fenomen del chemsex d’homes com a àmbit principal de consum de flakka, després del símptoma de gran consum que ha emergit a València. Fins ara és el punt d’arribada més conegut del que tècnicament anomenen organitzacions difuses, en les quals és difícil determinar la jerarquia del grup criminal.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents