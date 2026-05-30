Les drogues altament tòxiques del ‘chemsex’
Les forces de seguretat posen el focus en substàncies com la flakka, tan potent com el fentanil. Es consumeix en festes sexuals, fa disparar la sensibilitat de l’organisme i té un gran risc letal. "M’acaricies un braç i l’esgarrifança m’arriba fins als peus", assegura un consumidor.
J. J. F.
La Guàrdia Civil comença a veure l’ombra de la flakka al darrere d’almenys tres morts ocorregudes a València l’últim any. En una d’elles hi va haver xoc tòxic; en una altra, un jove es va tirar per un balcó des d’un pis 14 sense aparents antecedents o raons per al suïcidi.
Els agents que han interceptat al País Valencià la partida més gran coneguda fins ara de la catinona anomenada flakka –o alfa–, una unitat de guàrdies amb més de 20 anys de servei, encara se sorprenen pels efectes d’aquesta droga que van coneixent. Denúncies de veïns en pisos cèntrics de barris gens recòndits, que truquen a la Policia Municipal perquè en un habitatge hi ha molta gent i molt soroll, i els agents, a l’arribar, es troben nois que semblen ninots exànimes a la vorera, al portal o al replà, fora de combat per unes micres d’alfa consumida en una festa chemsex, trobades sexuals que poden durar dies i en les quals acostumen a consumir drogues estimulants.
A un dels agents consultats per aquest diari li recorda la droga caníbal, o MDPV, que procedia dels EUA, i que "feia perdre els papers a qui en consumia". Potent i perillosa, com el fentanil, la flakka dispara la sensibilitat de l’organisme. "M’acaricies un braç i l’esgarrifança m’arriba fins als peus", els ha explicat un dels camells, que alhora és addicte a aquesta catinona.
Amfitrions
Els paquets que entren per enviaments postals a València contenen 20 o 30 grams, o alguna excepció de quart de quilo, per no cridar l’atenció pel pes. El destinatari sol ser un organitzador de festes. Convoca un grup selecte d’amics a casa per a una llarga sessió de sexe amb drogues.
El chemsex, almenys des del 2023, s’ha obert pas amb força i està de moda entre convidats, més aviat clients, que paguen per la diversió que se’ls subministra en festes i locals gais i en alguns serveis de prostitució. En el mateix enviament, l’amfitrió també rep unes quantes bossetes de 4MMC, hex-en i altres drogues sintètiques, que posarà a disposició dels concurrents.
Les forces de seguretat segueixen el fenomen del chemsex d’homes com a àmbit principal de consum de flakka, després del símptoma de gran consum que ha emergit a València. Fins ara és el punt d’arribada més conegut del que tècnicament anomenen organitzacions difuses, en les quals és difícil determinar la jerarquia del grup criminal.
Subscriu-te per seguir llegint
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia