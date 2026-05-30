Quan la vinya i les aromes del vi inspiren la joieria
Text: Laura Serrat -Fotos: Dani Casas
Quan la joiera navassenca Mercè Nicolau va començar a conrear una parcel·la de vinya per gaudi propi, es va adonar fins a quin punt el món del vi i el de la joieria estan connectats. «El silenci de les vinyes em va fer reflexionar molt sobre el meu ofici. Veia que en el procés lent d’elaboració del vi hi ha moltes semblances amb el procés artesanal de crear una joia», explica Nicolau. D’aquesta reflexió va néixer la idea de crear una exposició que vinculés el món del vi amb el de la joieria. Nicolau va traslladar la proposta a Anna Benedicto, organitzadora d’esdeveniments, i entre totes dues han fet créixer Set de Joia, una proposta cultural singular que uneix set artesans de la joieria amb set cellers de la comarca del Bages.
El resultat és una exposició de peces úniques que, des del 22 de maig i fins al 7 de juny, es podrà visitar al Centre Cultural el Casino de Manresa. Les set col·leccions de la mostra, que ja es va estrenar l’octubre de l’any passat al Centre Enoturístic de Navàs, s’inspiren en diferents vins dels cellers i demostren com l’univers vitivinícola és molt ric a l’hora d’elaborar les creacions.
El projecte compta amb la participació de set joieries del territori, Nicolau Jewels, Ignasi Cucurella, Mar Cucurella, Uró Joiers, CrisJoies, Dörte Seeger i Clara Niubò, i de set cellers bagencs, Heretat Oller del Mas, Abadal, Artium, La Diferenta, Can Serra dels Exibis, Jaia Viticultor i Vinyas d’Empremta. A partir d’un sorteig es van formar les parelles i va començar un procés artístic per transformar les aromes, les textures, els paisatges i les emocions del món del vi en peces que es mouen entre l’art, l’artesania i el disseny contemporani.
Cada joier va poder visitar la vinya i el celler que li havien estat assignats de la mà dels viticultors, que els van donar a conèixer la seva història i filosofia. Així, els artistes s’han inspirat en aspectes diversos, com ara el paisatge de la vinya, les aromes dels vins o, fins i tot, les etiquetes de les ampolles, i han creat peces que combinen elements naturals, com la pedra o la soca, amb materials propis de la joieria com els robins o la plata. Benedicto destaca que un dels valors de l’exposició és precisament aquesta diversitat d’estils, amb joies d’autor que són com petites peces d’art contemporani.
Reivindicar els oficis artesans
Nicolau explica que Set de Joia també neix amb la voluntat de reivindicar oficis artesans com el de joier o el de viticultor. «El món del vi viu un moment d’or, amb un moviment de recuperació de les vinyes de la comarca», afirma Nicolau, que afegeix que, amb aquesta iniciativa, busquen dignificar la feina pagesa i, alhora, donar visibilitat a altres oficis artesans com la joieria. En la mateixa línia, Benedicto considera que es tracta d’un tipus d’exposició habitual en grans ciutats com Barcelona, però menys freqüent de veure al territori. «És una oportunitat per mostrar el talent dels creadors locals», assegura Benedicto.
Per la seva banda, Eva Farré, de la DO Pla de Bages, considera que el projecte ressalta el valo de dos mons que comparteixen una mateixa filosofia. «Les joies d’autor són tan autèntiques com els vins dels petits productors», afirma. Farré destaca que la majoria dels cellers participants són finques familiars amb produccions petites i vins singulars. «En el vi, com en la joieria, cada peça és única», remarca.
Una segona edició
Set de Joia forma part de la programació oficial de la Fira ViBa i inclourà una activitat especial el pròxim diumenge 7 de juny. Serà un tast experiencial conduït per la sommelier Dúnia Vargas. La proposta permetrà descobrir vins de la DO Pla de Bages mentre dialoguen amb les joies que han inspirat.
Nicolau explica que l’objectiu és que el projecte continuï creixent i impulsi noves activitats que acostin el món del vi i de la joieria al públic. De fet, ja treballen en una segona edició del projecte que, segons asseguren, sorprendrà.
MAR CUCURELLA
«El procés per elaborar un vi o una joia requereix molta tècnica»
La joiera Mar Cucurella creu que la creació d’una joia comparteix moltes similituds amb l’elaboració del vi. «El procés és un art, requereix molta tènica, i el resultat és una peça per regalar», explica la joiera, que va aprendre l’ofici al costat del seu pare, Ignasi Cucurella, i actualment regenta el taller de joieria d’autor de la plaça d’en Creus, 2, de Manresa. En el seu cas, li va tocar el celler La Diferenta, a Navàs, i el vi d’Entre Roques. «Volia crear una peça molt personalitzada d’aquest vi negre tan característic», diu. Entre les joies de la seva col·lecció, destaca un braçalet que imita la forma de l’etiqueta de l’ampolla amb una cinta de plata i una pedra que recorda al color del vi, i un penjoll en forma de gotim de raïm, amb un tros de cep rodejat de pedres de colors. «Un dels valors afegits d’aquesta col·lecció és que part dels materials de les joies surten de la vinya».
IGNASI CUCURELLA
«He volgut reflectir el paisatge de la vinya a través de les joies»
«Quan vaig visitar el celler Can Serra dels Exibis em va captivar el seu paisatge de vinyes amb Montserrat al fons», recorda el joier manresà Ignasi Cucurella, Premi Mestre Artesà 2018, que participa en el projecte juntament amb la seva filla, Mar Cucurella. L’artesà ha volgut traslladar a les seves joies les emocions d’aquell paisatge: «Vaig quedar fascinat pels colors i els contrastos del Bages vitivinícola». A les dotze peces exposades al Casino, combina materials i formes que evoquen el territori: teles que recreen els blaus del cel, un penjoll amb un robí en forma de raïm o un anell en forma de creu inspirat en l’etiqueta del vi. «El que més gaudeixo és crear les peces a mà», explica el joier, que admet que el públic de la joieria artesanal és reduït, «però molt fidel».
DÖRTE SEEGER
«En les joies he buscat reflectir el respecte del celler pels ceps»
«Sempre m’ha agradat treballar amb les mans i crear des des de zero», diu Dörte Seeger. La creadora, originària d’Alemanya i establerta a Moià, va treballar amb el celler Vinyes d’Empremta, de Navàs, per crear les seves peces per a l’exposició. «El primer que em va sorprendre és el respecte que tenen pels ceps antics que han recuperat i el procés natural que utilitzen per elaborar el vi, sense químics». En aquest sentit, va voler reflectir aquesta «puresa» en la seva col·lecció utilitzant materials naturals com la pedra i uns circells banyats en plata que embolcallen pedres del color del vi. Seeger creu que fan falta més plataformes pels creadors del territori i per això considera que són tan essencials iniciatives com aquesta. Recentment, ha estrenat un nou espai a Moià, batejat com a Essència, que vol ser un lloc de trobada per diferents disciplines artístiques.
NEUS URÓ
«Em vaig inspirar en les aromes florals del vi per crear les joies»
«El món del vi i el de la joieria són dos ambients que no hauria relacionat mai», reconeix Neus Uró, al capdavant de la joieria Uró Joiers, al carrer Guimerà de Manresa. Però, de mica en mica, explica que ha trobat els punts en comú dels dos universos, com per exemple que, «tant per fer una joia com per fer un vi es necessita un procés llarg i tots dos aporten un valor afegit per les emocions que transmeten». En el sorteig per aparellar el set creadors i els set cellers participants en el projecte, li va tocar el celler Abadal, situat a Santa Maria d’Horta d’Avinyó. La proposta era inspirar-se en el vi Nurva, «un vi rosat, d’un color molt bonic, amb aromes molt fresques i florals». A mesura que s’endinsava en el procés d’elaboració d’aquest vi, la creadora va decidir inspirar-se en les notes florals com a concepte. En aquest sentit, en la seva col·lecció, que inclou una desena de peces, com una una esclava, un collaret, o unes arracades, les flors elaborades en plata i en coure són les protagonistes, juntament amb una altra línia que s’inspira més en el color blau de l’etiqueta de l’ampolla.
CLARA NIUBÓ
«És engrescador perquè ens permet exposar prop de casa»
Quan va rebre la proposta de participar en el projecte Set de joia, la gironellenca Clara Niubó va tenir clar que s’hi volia sumar. «Em va semblar una proposta molt interessant i, a més, és un projecte vinculat al territori que ens permet exposar a prop de casa», explica Niubó, una joiera establerta a Gironella, on té taller-botiga a l’Avinguda Catalunya, i que a l’estiu fa temporada a Menorca. La seva col·lecció s’inspira en el celler Jaia Viticultor de Navàs, que recupera vinyes abandonades i la saviesa dels qui les van conrear temps enrere. «Em va atraure aquesta idea de partir d’allò vell per crear alguna cosa nova, i és el que he volgut transmetre amb les peces». Les joies, inspirades en el vi blanc del celler, combinen la lluminositat de la plata i el llautó amb un teixit verd que evoca la vinya asilvestrada de Jaia Viticultor. «Les peces parlen de la capacitat de fer florir alguna cosa nova a partir d’una herència, i sobretot de la passió del viticultor per tenir cura dels ceps».
CRISTINA GIMÉNEZ
«La joia d’autor té la capacitat d’expressar més enllà de l’estètica»
«Al començament la idea de crear una col·lecció de joies inspirada en el vi em va semblar tot un repte», explica Cristina Giménez, de Cris Joies, al carrer de les Piques de Manresa. L’encàrrec que va rebre era capturar l’essència de la cooperativa Artium d’Artés i del seu vi Picapoll fermentat en bota de castanyer dels Pirineus. «Sobretot em va inspirar l’esperit de comunitat de la cooperativa, i com s’uneixen per elaborar vi, una metàfora de com també els joiers ens podem unir per tenir més força», diu la joiera. La col·lecció gira entorn de tres conceptes, les arrels, que simbolitzen els més de cent anys d’història de la cooperativa; el tronc, que representa el caràcter del Picapoll macerat en bota; i una fulla amb l’empremta d’una parra de l’Artium. Les tres peces incorporen al centre una pedra de tons llimona que evoca el vi, fruit de la cooperativa. «La joieria d’autor té la capacitat d’expressar alguna cosa més enllà de l’estètica», afirma Giménez, que assegura que els clients valoren especialment l’artesania i les joies «amb personalitat».
MERCÈ NICOLAU
«L’ofici de joier és tan preciós i exigent com el de l’elaborador de vi»
«L’objectiu és reivindicar un ofici com el de la joieria, tan preciós com exigent, igual que el treball de la vinya», destaca Mercè Nicolau, ànima del projecte Set de Joia i responsable del taller-galeria de joies Nicolau Experience, situat a Navàs. Com a participant del projecte creatiu, Nicolau es va aliar amb Heretat Oller del Mas per donar forma a una col·lecció inspirada en els ceps mil·lenaris, la història d’una 36a generació i la complexitat del vi Bernat Oller, escollit com a fil conductor de la seva col·lecció. A partir d’aquests elements, ha creat unes joies que evoquen l’essència i la memòria de la finca. «Volia glorificar-ne la història, i per això vaig treballar especialment amb la forma de la O i amb la soca», explica Nicolau. La peça central de la col·lecció és un collaret o corona elaborat a partir del motlle d’un fragment de soca recobert de bronze. A la vitrina de l’exposició, aquesta peça dialoga amb braçalets i anells que reprodueixen les rengleres dels ceps, així com amb altres creacions amb granats que evoquen el color intens del vi negre. La seva és una de les set col·leccions que integren una exposiciói que, en paraules de Nicolau, «mostra la diversitat i la creativitat de cada creador».