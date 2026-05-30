Acord ‘in extremis’
Els sindicats de professors mantenen la vaga de dilluns mentre consulten el col·lectiu docent
La votació es preveu posar en marxa aquest dissabte o diumenge al matí i que s’allargui fins dilluns a la tarda
Professors i Educació signen ‘in extremis’ un acord que inclou un augment de 450 euros mensuals
María Jesús Ibáñez
USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l’aval de l’acord al qual van arribar aquest divendres a la nit amb la Conselleria d’Educació. Així ho han avançat fonts sindicals, que confirmen que la consulta la faran de manera conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar aquest mateix dissabte o diumenge al matí i s’allargui fins dilluns a la tarda. En aquests moments, estan intentant tancar els detalls en l’àmbit tècnic.
El Departament d’Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i Professors de Secundària, van arribar a un acord en la vuitena jornada de negociacions. La CGT, la Intersindical i la COS –només la CGT té representació en la Taula Sectorial– es van aixecar de la negociació perquè no s’hi incloïen les seves demandes.
L’acord incorpora 50 euros més que el plantejament anterior per al complement de nova creació per a tots els docents. A quatre anys, aquest serà de 173 euros, xifra que sumada a l’increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i UGT al març i els increments estatals, farà que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a quatre anys. USTEC i Professors de Secundària sotmetran a consulta el nou acord.
La concreció del nou complement lineal per a tots els docents serà de 50 euros mensuals per al 2026, 52,25 per al 2027, 103,30 per al 2028 i 173,30 per al 2029. Així, a quatre anys els docents rebran 2.426,20 euros anuals més el 2029. Aquest complement, que rep el nom de millora del servei d’educació de Catalunya, s’aplicaria amb caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener d’aquest any.
A aquest complement cal sumar-hi l’ increment del 30% del complement específic – ja pactat al març – i aquesta suma suposaria un increment de 384 euros per als mestres de primària i de 389,50 euros per als professors de secundària si es té en compte només la part d’increment que aporta la Generalitat –uns 450 si s’inclouen els imports afectats pels increments estatals–. Si s’afegeixen els increments salarials pactats a escala estatal per a tots els funcionaris, les quanties són de 599,50 i 633,58 mensuals a quatre anys, respectivament.
A més, s’ha inclòs la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys. Els sexennis són les quanties que cobren els professionals de l’educació per antiguitat i que fins al 2012 es cobraven als sis anys, però que amb les retallades van passar a cobrar-se als nou anys. El 2024 aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre allò que no havia cobrat durant les retallades, qüestió que ara ha sigut acceptada per part de l’administració.
Més enllà de l’aspecte salarial, s’inclou la convocatòria de 5.000 càtedres per a professors de secundària en dos anys, de tal manera que serien 2.500 l’any vinent i la mateixa quantitat el següent.
Quant a les dotacions, la proposta inclou 1.088 dotacions per a la inclusiva per al curs 2026-2027, 1.651 per al 2027-2028, 1.651 per al 2028-2029 i 2.023 per al 2029-2030, fins a arribar a una previsió global de 6.413.
Els nous aspectes acordats s’inclouran en una addenda al pacte, que ascendeix a un import de 726 milions d’euros, que s’han d’afegir als 2.000 pactats el març amb CCOO i UGT.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- La Fiscalia acusa dos empresaris del Berguedà d’ordir una trama per evitar pagar més de mig milió d’euros a la Seguretat Social
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Els perfums àrabs irrompen a Manresa: 'Són més econòmics i duradors
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- L’ofici que José Elías posa per davant de moltes carreres universitàries