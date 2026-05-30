El TSJC anul·la la modificació urbanística que força més HPO a Gràcia
Meritxell M. Pauné
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat aquest maig un pla urbanístic de l’Ajuntament de Barcelona que força la creació de més habitatge públic al districte de Gràcia. Va ser aprovat el 2022, en el segon mandat d’Ada Colau com a alcaldessa, i el sector empresarial el va portar a tribunals. Formalment, es tracta d’una modificació del Pla General Metropolità "per a la millora urbanística i ambiental de Gràcia". La sentència no és ferma, de manera que el pla continua vigent. El consistori preveu interposar un recurs de cassació al Tribunal Suprem.
En un comunicat conjunt, cinc entitats representatives de la promoció i construcció a Catalunya valoren positivament la decisió judicial. L’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, l’Escola d’Administradors de Finques Barcelona-Lleida, el Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya asseguren que la sentència considera que l’estudi econòmic i financer que acompanya el pla és insuficient.
Una prova pericial va determinar que el nou planejament per a Gràcia generava "pèrdues de rendiment rellevants" i va qüestionar la viabilitat de mesures com convertir locals comercials en pisos de protecció oficial i la imposició d’aquest règim si es divideixen habitatges de més de 160 metres quadrats. Per tot plegat, les patronals reclamen "un urbanisme viable" en el futur per evitar més revessos.
"Les mesures que persegueixen objectius legítims, com l’increment de l’habitatge assequible i la recuperació de l’ús residencial, han de ser jurídicament sòlides, econòmicament viables i concebudes des del diàleg amb els agents que n’han de fer possible l’execució", assenyalen.
