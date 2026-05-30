El veto al tabac a la platja s’amplia fins a 22 municipis de l’àrea de Barcelona
Castelldefels i Badalona, totes dues governades pel PP, són les úniques poblacions costaneres que han rebutjat adherir-se a la campanya iniciada el 2022.
EDU GIL
La Diputació de Barcelona va anunciar ahir, durant la presentació de la campanya de platges 2026 celebrada a Gavà, que 22 municipis costaners ja han aprovat o aprovaran enguany la prohibició de fumar a les seves platges, una xifra que ascendirà a 24 municipis entre el 2026 i el 2027 amb la incorporació de dues localitats que actualment es troben ultimant els tràmits administratius. La mesura suposarà que 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral, prop del 90% del total de la demarcació, es converteixin en espais lliures de fum. L’objectiu de la Diputació és arribar a la totalitat dels 26 municipis costaners el 2027 i estendre posteriorment el model al conjunt de Catalunya.
La presentació va tenir lloc a Gavà, un dels municipis que s’han incorporat enguany a la iniciativa. L’alcaldessa, Gemma Badia (PSC), va defensar l’adhesió de la ciutat a la campanya i va destacar que les platges són espais públics que han de compatibilitzar la convivència ciutadana amb la preservació ambiental. "Les platges són espais naturals i de trobada per a tota la ciutadania. Aquesta campanya no només té a veure amb el fum, sinó també amb la neteja i la conservació del nostre entorn", va assenyalar l’alcaldessa.
Gairebé tota la costa
El diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació, Josep-Ramon Mut (ERC), va posar en valor el creixement d’una iniciativa que va començar a l’inici del mandat amb únicament tres municipis adherits. "Quan vam començar aquesta campanya, només hi havia tres municipis que havien prohibit fumar a les seves platges. Ara estem parlant de 24 dels 26 municipis de la demarcació i de prop del 90% de les platges. L’èxit és absolut", va afirmar. Mut va insistir que la prohibició respon tant a criteris de salut pública com de protecció mediambiental. Resulta necessari evitar l’exposició al fum dels fumadors passius, especialment entre famílies i menors, va explicar. A més, va recordar que les burilles continuen sent un dels principals residus que s’acumulen a la sorra i que la mesura també busca preservar uns espais naturals que requereixen importants inversions públiques per al seu manteniment i regeneració.
Des de l’Associació contra el Càncer a Barcelona van celebrar l’expansió de la iniciativa i van defensar la necessitat de limitar la presència del tabac als espais públics. La seva gerent, Àngela Sánchez, va advertir que normalitzar el consum de tabac en llocs freqüentats per infants i joves dificulta la prevenció del tabaquisme. Va recordar que al voltant del 24% de la població continua fumant i va remarcar que l’objectiu de l’entitat és contribuir que les noves generacions no s’iniciïn en el consum de tabac ni en altres dispositius associats.
Repercussió en ajudes
Durant el torn de preguntes, Mut va confirmar que Castelldefels i Badalona són, de moment, els únics municipis costaners que han rebutjat adherir-se a la campanya de platges sense fum. El responsable de Salut Pública va explicar que la Diputació ha convidat les dues ciutats a afegir-se al projecte, però que els seus respectius governs municipals han optat per mantenir-se’n al marge. Com a conseqüència, perdran part dels ajuts econòmics vinculats a la gestió de les platges.
En el cas de Badalona, el govern municipal va defensar que la seva absència en la campanya respon a qüestions administratives. Durant el ple ordinari celebrat aquest mes, la regidora de Medi Ambient, Sònia Egea, va explicar que la ciutat es continua regulant mitjançant una ordenança de platges aprovada el 2009 i que, abans d’incorporar la prohibició del tabac, cal actualitzar i refer la normativa.
- La jutgessa de Martorell va ordenar intervenir el telèfon de Jonathan Andic després de reobrir el cas
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Multitudinària celebració de la Festa del Xai de la comunitat musulmana a Manresa
- Sílvia Orriols serà al balcó de l'Ajuntament de Berga durant la Patum Completa de dijous
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia