Mas Barcelona

Gemma Martínez: «Dirigir EL PERIÓDICO és un privilegi i una oportunitat»

Gemma Martínez serà directora d’EL PERIÓDICO a partir de l’1 de juny

Gemma Martínez i Sergi Mas, al plató d’EL PERIÓDICO. / Núria Garrido / EPC

Sergi Mas

Barcelona

Prensa Ibérica, editora de 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals, ha nomenat la periodista Gemma Martínez (València, 1972) directora d’EL PERIÓDICO. Ocuparà el càrrec a partir de demà dilluns, primer de juny.

La rebo, al plató d’EL PERIÓDICO, cinc dies abans de començar a exercir oficialment el càrrec. Gemma està tranquil·la, em saluda, abans de començar mira diverses vegades el rellotge i el telèfon mòbil. Durant la xerrada posa èmfasi en la transformació digital del diari i fixa l’exemple en algunes capçaleres internacionals. En els tres últims mesos, EL PERIÓDICO ha ocupat la quarta posició en el rànquing GFK d’usuaris únics mensuals a Espanya.

Gemma substitueix Albert Sáez, que ha estat sis anys dirigint la capçalera i que a partir d’ara passa a exercir un altre tipus de tasques de coordinació i direcció de continguts del grup editorial.

Gemma arriba a la direcció després de la seva etapa en la direcció adjunta del diari, càrrec que va exercir des del setembre del 2020, procedent del diari Levante, capçalera en la qual va exercir la sotsdirecció durant dos anys. Abans, va exercir de corresponsal a Nova York entre el 2007 i el 2012, especialitzada en premsa econòmica.

Acabem l’entrevista, ens saludem i baixa per les escales que separen el plató i la redacció. ¡Salut, encerts i molta sort, directora!

Dr. Josep Ramon Cugat i al Dr. Borja Domingo, pneumòlegs d’Althaia: “No existeix un consum segur de tabac, cada cigarreta té impacte sobre la salut”

Gaintus Sumoll Blanc 2024

La Tarta de Santiago definitiva: recepta tradicional amb ametlla marcona i el toc clàssic de la creu

Dues persones ferides en un xoc frontal al Bruc

Un incendi crema 400 metres quadrats de vegetació i una barraca a Santa Margarida de Montbui

Absolt de violar una menor de 14 anys per la 'clàusula Romeu i Julieta'

Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages

Preocupació entre els pneumòlegs: el primer contacte amb la nicotina és als 11 anys pels vapejadors

