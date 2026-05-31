Mas Barcelona
Gemma Martínez: «Dirigir EL PERIÓDICO és un privilegi i una oportunitat»
Gemma Martínez serà directora d’EL PERIÓDICO a partir de l’1 de juny
Sergi Mas
Prensa Ibérica, editora de 27 capçaleres de diaris a tot Espanya, a més de 55 publicacions corporatives i 71 edicions locals, ha nomenat la periodista Gemma Martínez (València, 1972) directora d’EL PERIÓDICO. Ocuparà el càrrec a partir de demà dilluns, primer de juny.
La rebo, al plató d’EL PERIÓDICO, cinc dies abans de començar a exercir oficialment el càrrec. Gemma està tranquil·la, em saluda, abans de començar mira diverses vegades el rellotge i el telèfon mòbil. Durant la xerrada posa èmfasi en la transformació digital del diari i fixa l’exemple en algunes capçaleres internacionals. En els tres últims mesos, EL PERIÓDICO ha ocupat la quarta posició en el rànquing GFK d’usuaris únics mensuals a Espanya.
Gemma substitueix Albert Sáez, que ha estat sis anys dirigint la capçalera i que a partir d’ara passa a exercir un altre tipus de tasques de coordinació i direcció de continguts del grup editorial.
Gemma arriba a la direcció després de la seva etapa en la direcció adjunta del diari, càrrec que va exercir des del setembre del 2020, procedent del diari Levante, capçalera en la qual va exercir la sotsdirecció durant dos anys. Abans, va exercir de corresponsal a Nova York entre el 2007 i el 2012, especialitzada en premsa econòmica.
Acabem l’entrevista, ens saludem i baixa per les escales que separen el plató i la redacció. ¡Salut, encerts i molta sort, directora!
