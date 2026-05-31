Preocupació entre els pneumòlegs: el primer contacte amb la nicotina és als 11 anys pels vapejadors
Especialistes alerten que almenys la meitat dels joves ha provat el cigarret electrònic
J. Hernández
La Unitat de Tabaquisme del Servei de Pneumologia de l’Hospital General Doctor Balmis d’Alacant s’ha sumat al Dia Mundial Sense Tabac amb un missatge centrat en la prevenció entre la població jove. Els especialistes adverteixen de la normalització creixent de l’ús de cigarrets electrònics entre adolescents i del risc que suposa considerar-los una alternativa innòcua al tabac convencional.
En aquest sentit, el responsable de la Unitat de Tabaquisme, el doctor Santos Asensio, alerta que “almenys la meitat dels joves espanyols ha provat el cigarret electrònic, ja que aquest segment de població el considera menys nociu que el tabac; només entre el 40 i el 50% considera que és perjudicial”.
L’especialista recorda que el cigarret electrònic és sovint la porta d’entrada al tabaquisme. “Amb els vapejadors, el primer contacte dels joves amb la nicotina s’avança dels 14 als 11 anys. Lluny de reduir riscos, els multipliquen, perquè en més del 60% dels casos s’acaba produint un consum dual de cigarret electrònic i tabac de combustió”, remarca.
Substàncies perjudicials
Asensio recorda, a més, que tant el tabac convencional com els cigarrets electrònics contenen substàncies perjudicials per a l’organisme. El tabac continua sent la principal causa de mort evitable a Espanya i provocarà la defunció de la meitat de les persones que en consumeixen. Per això, “les unitats de deshabituació tabàquica estem especialment sensibilitzades amb la problemàtica del consum entre la població jove”, afegeix.
Amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que se celebra aquest diumenge, el Departament de Salut Alacant-Hospital General ha celebrat una jornada de sensibilització sobre els perjudicis del tabaquisme amb la instal·lació de taules informatives al vestíbul principal de l’hospital i en diferents centres de salut, com Florida, Babel, Ciutat Jardí i Parc Lo Morant, entre d’altres.
Mesuraments de monòxid
A l’Hospital Doctor Balmis, els professionals del Servei de Pneumologia han seleccionat informació específica adreçada als joves. A més, han realitzat a totes les persones interessades una breu història clínica de tabaquisme i proves de mesurament de monòxid de carboni, per veure el nivell de contaminació de fum al cos, amb l’objectiu de conscienciar la població sobre els perills d’aquesta substància nociva per a la salut.
Així mateix, s’ha informat la població dels serveis de què disposa la Unitat de Tabaquisme de l’Hospital Doctor Balmis per acompanyar i orientar els fumadors en el procés de deshabituació tabàquica durant el primer any de tractament, així com de l’acompanyament psicològic en la fase inicial.
Més de 7.000 pacients atesos
La Unitat de Tabaquisme del centre alacantí ha rehabilitat més de 7.000 pacients amb addicció al tabac des de la seva posada en marxa fa més de dues dècades. A més, compta amb l’acreditació d’excel·lència atorgada per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR).
No obstant això, el doctor Asensio recorda que “encara queda molt per fer en aquesta addicció, ja que continuem rebent cada any més de 200 nous pacients que sol·liciten ajuda, acompanyament i orientació per deixar el tabac”.
Un de cada tres pacients que acudeix a aquesta Unitat de Tabaquisme aconsegueix deixar l’hàbit, i “gràcies als fàrmacs finançats —vareniclina, citisiniclina i bupropió— i al seguiment personalitzat en cada cas, més pacients estan aconseguint deixar de fumar cada any”, conclou el pneumòleg.
