La Ustec desconvoca les vagues de professors fins dijous
L’organització CGT manté les mobilitzacions previstes per a la setmana que ve mentre les assemblees dels centres educatius analitzen la proposta pactada amb la consellera d’Educació.
Helena López
El sindicat majoritari en el sector educatiu català, Ustec-STEs, va decidir ahir a la nit desconvocar les vagues territorials previstes per a la setmana que ve per assegurar la pau social i proporcionar un període de reflexió als docents, mentre les assemblees dels centres educatius analitzen i voten el preacord a què es va arribar divendres amb la Conselleria d’Educació. La consulta als professors s’obrirà dilluns a les 12 del migdia i s’acabarà dijous a la mateixa hora. A l’espera del resultat d’aquestes votacions, la Ustec ha optat per no suspendre de moment la vaga general que s’havia programat per a divendres, 5 de juny, en una jornada en què també està prevista una manifestació pels carrers de Barcelona. El sindicat de professors de secundària Aspepc també va deixar en suspens les mobilitzacions durant els quatre dies de consulta.
"L’acord amb Educació suposa avenços molt importants, aconseguits gràcies a la mobilització i la capacitat de pressió i lluita del col·lectiu", va destacar la Ustec en un comunicat dirigit als afiliats. I, tot i que és "conscient que continuen havent-hi reivindicacions pendents i que caldrà continuar treballant i mobilitzant-se per aprofundir en la recuperació de drets i la millora de les condicions laborals i educatives", l’organització sindical es compromet a acatar el resultat de "la consulta al conjunt del col·lectiu, que tindrà l’última paraula sobre la validació". Si finalment el preacord no s’avala, es reserva la possibilitat de reiniciar una nova tanda de protestes a partir del dilluns 8 de juny.
Els que sí que sortiran als carrers (i carreteres) dilluns a Girona i a la Catalunya central són els afins a la CGT i la Intersindical, que es van desmarcar ahir a la tarda de la desconvocatòria de la Ustec. Dimarts, 2 de juny, la CGT continua cridant a la vaga els docents del Consorci d’Educació de Barcelona i els de les ciutats metropolitanes i, per a dimecres, a l’aturada territorial s’havien citat les plantilles de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Dijous, 4 de juny, els cridats a la vaga són els que exerceixen a Lleida i a l’Alt Pirineu i Aran. Per acabar la setmana, els convocants de les protestes tenen prevista una vaga general de tots els centres educatius catalans i la gran manifestació del sector a Barcelona.
La consellera d’Educació, Esther Niubó, va confiar que la consulta als centres s’acabarà amb un vot favorable al pacte, ja que és un acord "amb el conjunt de la taula sectorial, amb quatre dels cinc sindicats que tenen representació". Niubó va remarcar que les noves condicions salarials convertiran els docents catalans de primària i de secundària "en els més ben retribuïts d’Espanya", ja que, a més de la pujada de 450 euros mensuals de mitjana, també se’ls pagaran les antiguitats que van perdre fa uns anys amb les retallades.
La CGT ho troba insuficient
La CGT-Intersindical, que no ha firmat l’acord, continua considerant insuficient l’oferta d’Educació, que finalment incorpora 50 euros més que el plantejament anterior per al complement de nova creació per a tots els docents. D’aquí quatre anys, aquest complement serà de 173 euros, que sumat a l’increment del 30% del complement específic acordat amb CCOO i la UGT al març i els increments estatals farà que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més d’aquí quatre anys. "La proposta no preveu qüestions que des del nostre sindicat es consideren mínims, molt mínims, com la definició de quins recursos es destinen a l’escola inclusiva o què passa amb les ràtios", va lamentar Laura Gené, portaveu de la CGT.
Al complement de retribució pactat divendres amb la conselleria s’hi ha de sumar l’increment del 30% del complement específic –ja pactat al març–, i aquesta suma suposaria un increment de 384 euros per als mestres de primària i de 389,50 euros per als professors de secundària si es té en compte només la part d’increment que aporta la Generalitat. Si s’hi afegeixen els increments salarials pactats a escala estatal per a tots els funcionaris, les quanties són d’entre 599,50 i 633,58 mensuals d’aquí a quatre anys.
A més, s’hi ha inclòs la recuperació del deute dels sexennis en cinc anys, un plus d’antiguitat que fins al 2012 es cobrava cada sis anys, però que amb les retallades van passar als nou anys. El 2024, aquesta retallada es va revertir, però el col·lectiu exigia percebre els diners que no havien cobrat durant les retallades, una qüestió que ara ha sigut acceptada per l’Administració.
