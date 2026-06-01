Llista suculenta
Deu restaurants italians amb bon gust
La gastronomia transalpina té molt bons representants a Barcelona. Aquests són una garantia per dir ‘mamma mia’ a l’acabar cada plat
Cinc plats desconeguts de la gastronomia italiana
Un caviar i quatre productes italians més que no coneixes
Ferran Imedio
¿A qui no li agrada la gastronomia italiana? Que aixequi la mà. Els altres, que prenguin nota d’aquesta llista de bons restaurants italians a Barcelona. Acabaran cada plat cridant ‘mamma mia’.
1. Doppietta
Aquest restaurant de Sant Antoni no és una pizzeria ni una ‘trattoria’, ni ho fia tot a la pasta. Tampoc és una ‘salumeria’, tot i que serveix formatges i embotits, a més de plats calents del país transalpí per compartir. Gairebé millor que llegeixis aquesta crònica, en què expliquem amb més exactitud què és el Doppietta.
2. Algrano
Gabriele Milani ha treballat a restaurants mundials i ha decidit que el primer de la seva propietat estigui especialitzat en tallarines i raviolis. «El currículum de Milani és inflat i passa per Lasarte, amb Martín Berasategui i Paolo Casagrande; l’Hotel Monument; el primer Àbac; el parisenc Le Taillevent, i el londinenc Galvin at Windows, i a mi, gent així, formada per llançar sondes a Mart, que tinguin els peus a la Terra i s’enfanguin amb un menú de migdia de 15,90 €, em sembla profitosa (per a nosaltres) i saludable (per a ells)». Així de bé parla Pau Arenós sobre Algrano.
3. Lombo
Eugeni de Diego (A Pluma, Tamae) i Ana Alvarado exploren el món de les pastes casolanes i pugen a l’onada dels nous italians a la barcelonina. ‘Pappardelle’ amb guisat d’ossobuco, nyoquis amb mantega i sàlvia, i espaguetis a la carbonara. Tres pastes del Lombo, i les seves combinacions, que Eugeni de Diego ha pensat i que Andrea Ortu ha cuinat, gest no menor, perquè és el sard el que li dona el ‘mantecato’, el toc, la gràcia final. Si vols continuar bavejant, llegeix aquesta crònica del Lombo.
4. Il Birrino
Emanuele de Angelis combina la pasta acabada de fer (en una microcuina) amb la cervesa artesana. Perquè la cuina és diminuta (dos metres quadrats, o una mica menys), així que De Angelis fa servir la barra com a extensió. Aquí tens tota la informació d’Il Birrino.
5. Galú
Galú és la suma del nom de Gala i Lucía, les filles de Niko Scimone, el xef i propietari del restaurant. Allà elabora les pastes (espagueti, ‘fettuccine’, lasanya, ‘pappardelle’), una cosa cada vegada més estranya entre els hotelers, que prefereixen la comoditat de les industrials (ell només compra les sense gluten). També és capaç d’improvisar un plat, com va fer amb Pau Arenós en la seva visita al .
6. Benzina
El Benzina (passatge de Calders, 6) té uns espaguetis a la carbonara excepcionals. Els vam provar en aquest local lluminós i tranquil, ubicat en un carrer per als vianants de Sant Antoni. Hi serveixen gastronomia italiana a la qual sovint incorporen «coses noves», com explica Badr Bennis, responsable del restaurant. En són un bon exemple els ‘linguine aglio, olio, peperoncino’, llamàntol, alvocat i oli de cardamom. Pots llegir aquí la crònica de la visita d’Arenós al Benzina.
7. Le Cucine Mandarosso
Arenós va deixar escrit que Le Cucine Mandarosso és «recomanable per als que vulguin cuina italiana familiar» i que han de fugir d’allà els de «qualsevol pasta és bona». Si vols saber més de Le Cucine Mandarosso, clica aquí.
8. Colella
Hi ha vida més enllà de la pasta, i aquest restaurant de l’Eixample fuig dels estereotips associats a la cuina italiana amb plats del sud tradicionals. Si vols conèixer quins plats clava el xef Roberto Colella, aquí podràs llegir la crònica de Ferran Imedio sobre el seu restaurant, el Colella.
9. Xemei
Anar al Xemei és celebrar, és asseure’s a la terrassa, és sentir la brisa al clatell, és saludar estentòriament l’Stefano i el Max, és sentir-se part d’una pel·lícula italiana amb crits i aplaudiments a l’esquena. ¿I què pots menjar al Xemei? Ho descobriràs si cliques aquí.
10. Bacaro
Si preguntes a Alfredo Rodolfi, un dels amos del Bacaro, què distingeix la seva oferta d’altres, et contestarà així: «Tracte informal, sense màscares. Gènere fresc. Preparacions diàriament».
La manera d’actuar que permet que els desconeguts se sentin còmodes.
Més informació sobre el Bacaro, aquí.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis