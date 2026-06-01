Al riu Besòs
El cabal del rec Comtal es redueix de forma preocupant
Les inspeccions realitzades per l’ACA dijous i divendres passats constaten que el cabal ha patit "una alteració".
Guillem Costa
Les alertes van saltar quan en la captació d’aigua del rec Comtal que alimenta la potabilitzadora del Besòs es va començar a registrar un cabal menor de l’habitual. Hores després, les inspeccions van confirmar el que és una realitat en aquest moment: la quantitat d’aigua que baixa per l’antiga sèquia de Barcelona s’ha reduït de manera preocupant.
Les inspeccions portades a terme per l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) durant aquest dijous i divendres passat han constatat que el cabal ha patit "una alteració", segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Durant els pròxims dies, es continuarà analitzant la zona per aclarir la causa de la disminució.
Procés d’investigació
Les tasques es realitzen conjuntament amb el consorci del Besòs i l’empresa publicoprivada Aigües de Barcelona, que explota la potabilitzadora de Trinitat. La planta extreu aigua de pous, de la canalització del rec Comtal i, d’aquí a pocs mesos, quan culmini l’ampliació de la infraestructura, de l’aigua superficial del riu Besòs.
"Ens preocupa molt perquè la ciutat de Montcada i Reixac està molt lligada al rec; la història de Montcada es resumeix en trens i aigua", explica Bartolomé Egea, alcalde de la ciutat. "Estarem molt pendents de saber com s’ha produït la pèrdua de cabal perquè és essencial preservar el curs del rec Comtal, tot i que una part es dediqui a la producció d’aigua potable", afegeix.
En aquest moment, estan en marxa les obres per soterrar les vies de l’R2 de Rodalies a la localitat però també els treballs per desdoblar la gran canonada que trasllada aigua de Cardedeu a Trinitat i que servirà per posar punt final a la gran fuga de Badalona i Santa Coloma de Gramenet. No obstant, encara no s’ha comprovat que el descens de cabal del rec Comtal estigui relacionat amb alguna d’aquestes obres.
Peça clau
El rec Comtal és una peça important dins de l’engranatge hidràulic del Besòs. Aquesta històrica sèquia que regava els horts de Barcelona recull aigua a la zona de confluència entre el Besòs i el Ripoll i travessa Montcada i Reixac. Però, en els últims anys, ha passat a formar part del sistema de proveïment metropolità.
Una part del seu cabal es canalitza des de fa aproximadament dos anys cap a la potabilitzadora del Besòs, on es tracta per incorporar-la a la xarxa d’aigua potable. La reducció d’aquest flux arriba, a més, en un moment especialment sensible.
El futur del Besòs està en ple debat pel seu paper clau com a segona aixeta de proveïment per a l’àrea metropolitana de Barcelona. Si s’extreu més aigua de la conca del Besòs, es reduirà la dependència de recursos procedents d’altres sistemes, com ara el Ter, que proveeix Barcelona a través d’embassaments com Sau i Susqueda.
Fàbriques d’aigua
En aquest context, hi ha previstes noves infraestructures per aprofitar millor l’aigua del Besòs. Una de les més immediates és la futura potabilitzadora de Montcada, que serà explotada per l’ens públic ATL i que ja ha rebut al·legacions tant de l’Ajuntament com d’Aigües de Barcelona. A aquesta instal·lació se sumen altres projectes per ampliar la capacitat de tractament i augmentar els processos de regeneració d’aigua.
Una part de la discussió se centra a determinar quanta aigua podrà aportar realment el Besòs durant els pròxims anys i a dirimir si hi haurà prou recurs per a totes les potabilitzadores plantejades. Part del cabal que circula pel riu procedeix de depuradores que tracten aigües residuals dels municipis metropolitans. O sigui que la disponibilitat futura dependrà tant de la pluja com de la capacitat tècnica per reutilitzar, regenerar i potabilitzar el recurs.
