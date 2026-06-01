la visita de lleó xiv
La ciutat pedala cap al Tour amb la Festa de la Bici
Centenars de ciclistes recorren la ciutat en una jornada festiva amb tallers, activitats i intercanvi de bicicletes.
Els talls de trànsit i les desviacions van provocar retencions en algunes zones
Gisela Macedo
Barcelona va ser ahir l’escenari d’una nova edició de la Festa de la Bici i la bicicletada, amb el passeig de Lluís Companys convertit, un any més, en punt de trobada per a famílies i aficionats al món del ciclisme de totes les edats. Un esdeveniment que aquest any va atraure centenars de persones i que va comptar amb un al·licient afegit: el compte enrere cap a la sortida del Tour de França 2026 que es farà a la capital catalana.
Des de les deu del matí, els voltants d’Arc de Triomf i del passeig de Sant Joan van anar sumant moviment, amb un anar i venir constant de centenars de bicicletes i el so dels seus timbres. Famílies senceres i grups d’amics van anar arribant en sobre rodes al lloc, alguns d’ells ja preparats amb la samarreta groga del Tour.
El moment central de l’esdeveniment va ser la bicicletada popular, un recorregut d’uns 12 quilòmetres que va travessar els districtes de l’Eixample, Ciutat Vella i Sant Martí. La sortida es va donar a la confluència d’Aragó amb el passeig de Sant Joan, amb un gran grup molt divers en el qual convivien bicicletes infantils, de passeig i esportives, encapçalat per agents de la Guàrdia Urbana que, també amb bicicleta, van anar guiant el recorregut. L’itinerari va passar per punts cèntrics com la plaça d’Espanya, la ronda de Sant Antoni i la plaça de Catalunya.
L’arribada, de nou a Lluís Companys, va mantenir el to alegre i festiu de la pedalada, malgrat la calor. Menys festiva va ser l’experiència dels conductors: els talls i desviacions que es van produir durant el recorregut van provocar notables retencions en alguns punts.
Amb l’avançament del matí, la Festa de la Bici va acollir tallers per als més petits i grups d’aficionats al ciclisme que s’aturaven a observar les diverses activitats. En total, se’n van programar una vintena fins a les dues del migdia, amb set circuits adaptats a diverses edats i nivells, pensats per ensenyar com s’ha de fer un ús segur de la bici.
Intercanvi de bicis
La novetat més destacada d’aquesta edició va ser la zona d’intercanvi de bicicletes, que va tenir una gran afluència de públic, entre curiosos i gent que hi estava interessada. La iniciativa, pensada sobretot per a famílies amb nens, els permetia intercanviar bicicletes petites per altres de la mida adequada per al creixement dels seus fills.
El funcionament era ben senzill: qui portés una bicicleta que ja no hagués de menester se’n podia emportar una altra, una idea que també va en la línia del que reivindiquen les entitats que organitzaven aquesta trobada, és a dir, la sostenibilitat i, per tant, la reutilització dels béns. A més de les dels assistents, l’Ajuntament de Barcelona també va proporcionar a aquest "mercat ambulant" més d’un centenar de bicicletes, que procedien de dipòsits municipals, de punts nets i de donacions. Totes van passar una revisió prèvia i van ser reparades abans de portar-les a l’esdeveniment.
La jornada va comptar amb la col·laboració d’entitats del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, implicades en l’organització i dinamització de l’acte, com la Federació Catalana de Ciclisme, la Xarxa Bicibús Barcelona i la plataforma Eixample Respira, entre d’altres.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Professorat i Educació signen a última hora un acord que inclou un increment salarial de 450 euros mensuals
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- «Si no pagues la hipoteca del pub, li traiem la casa al teu pare»: així es va inventar el tardeo
- Un vehicle de paisà dels Mossos caça 28 motoristes realitzant avançaments prohibits a la Llosa del Cavall
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis