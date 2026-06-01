Els Bombers treballen en un incendi forestal entre Girona i Sant Gregori
Ja ens segueixes?Marca'ns com a Mitjans preferitsAfegeix-nos a Google
ACN
Girona
Els Bombers treballen en un incendi forestal que s'ha originat entre Girona i Sant Gregori. El cos han rebut l'avís de les flames quan passaven tres minuts de les quatre de la tarda. Segons apunten els Bombers, el foc es troba a tocar del barri de Taialà i hi ha deu dotacions que hi treballen. Una d'elles és un helicòpter bombarder que permet atacar les flames de forma aèria. De tota manera, segons apunten fonts del cos, les flames són de baixa intensitat.
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Un gran outlet de sabates a una hora de Manresa porta gangues de marques com Birkenstock, Camper o Converse
- Cau per un desnivell de quatre metres després de ser atropellat a Sant Fruitós de Bages
- Josep Sánchez Llibre: 'Avui amb un salari de menys de 2.000 euros és difícil arribar a final de mes
- Un ferit i un cotxe incendiat en una topada frontal a la C-55 entre Clariana i Riner
- Un ciclista cau dins de la sèquia entre Sallent i Santpedor